‘Estamos buscando democratizar el acceso al contenido deportivo’

El fútbol colombiano regresó esta semana con el partido de ida de la Superliga, pero el fin de semana los encuentros aplazados de la Liga retomaran y el canal premium del fútbol nacional, Win Sports+ se reactiva.



Jaime Parada, presidente del canal, explicó cuál es la estrategia de vuelta del campeonato y el cuidado que han tenido con los suscriptores.



¿Cuáles son las expectativas con el regreso del fútbol?



Para nosotros y para los amantes del fútbol es una excelente noticia que se reanude la competición local.



Es gratificante y muy importante que, después de seis meses, los clubes puedan volver al terreno de juego a brindar el espectáculo que tanto esperamos los colombianos. Que vuelva el fútbol es un respiro para la gente y para la industria.



Todos estábamos esperando la vuelta del fútbol, pero, ante todo, deseamos que lo haga de una forma segura y sostenible en el tiempo.



Esa es la premisa con la que venimos trabajando y con la que hemos diseñado toda una estrategia para adaptarnos a la coyuntura y atender y satisfacer mejor las necesidades que demanda ahora la audiencia.



Ante un regreso tan atípico, en el que no habrá hinchas en las tribunas de los estadios, y, en consecuencia, los clubes no podrán generar ingresos a través de la venta de boletería, nos hemos adaptado de forma responsable a este nuevo escenario en pro de seguir aportando al Fútbol Profesional Colombiano la sostenibilidad financiera necesaria para seguir desarrollando sus planes de crecimiento.



¿Cómo está el canal y cuál ha sido el cambio para reducir la afectación por covid- 19?



Somos una empresa sólida que, como otras, hemos tenido que afrontar un escenario prácticamente impensable. A raíz de la pandemia, dejamos de recibir la materia prima sobre la que se fundamenta nuestro contenido del canal Win Sports+: el fútbol.



Sin embargo, durante este tiempo, hemos podido ser útiles a nuestros suscriptores y a nuestros aliados, los clubes de fútbol, operando de una forma responsable.



A través de nuestra nueva oferta buscamos democratizar y facilitar el acceso a contenido deportivo de calidad, al tiempo que aseguramos los ingresos económicos que necesita el fútbol profesional colombiano para seguir creciendo.



Por un lado, lanzamos un nuevo producto estándar a $20.900 y reducimos un 20% el precio del HD, quedando en $23.900 mensuales hasta final de año, estas decisiones están enmarcadas en nuestro interés por ampliar nuestra oferta de servicios en busca de atender y satisfacer las necesidades que demanda la audiencia.



No podemos olvidar que, durante estos 6 meses sin fútbol, hemos sido capaces de mantener una programación sin tener el producto principal, ayudamos a los suscriptores, decidimos no cobrar la mensualidad hasta la vuelta del fútbol y la deserción fue muy poca.



Creemos que vamos a arrancar con una muy buena base.



¿Qué otros planes tienen este año?



Con el reinicio del fútbol, seguimos adaptándonos y trabajando con más fuerza, apostándole a tener un buen campeonato lo que queda de año y que se desarrolle en un ambiente seguro para los equipos.



Recientemente lanzamos también nuestra nueva parrilla de programación, en la que retomamos los programas especializados y complementamos con nuevos espacios que se suman a los que hemos venido transmitiendo durante este tiempo.



Es importante continuar aportando material de calidad haciendo especial énfasis en los atributos tecnológicos de la producción, realización y presentación de estos contenidos.



La televisión se convierte en un factor clave y en una de las principales fuentes de ingresos para el desarrollo de este deporte. Ante este escenario, entendemos que debemos jugar un papel relevante y responsable para seguir contribuyendo a la profesionalización y desarrollo de los clubes de fútbol.



¿Cómo se han defendido de la campaña de desprestigio?



No queremos creer que exista una campaña de desprestigio. No hay razones para atacar a una fuente de recursos para el deporte preferido de los colombianos, aun así, nuestra mejor defensa es el trabajo de cada día.



Sabemos que esto no se hace de hoy para mañana y que hay quien seguirá criticando, pero confiamos plenamente en este modelo, que está probado y que funciona en muchas otras ligas a nivel mundial.



Cada día que pasa, las personas asimilan que esto es una realidad y una forma de aportar a la sostenibilidad financiera necesaria para impulsar a la competición y a sus clubes a un nuevo nivel.



¿La oferta sigue siendo suficiente para los clientes?



Las nuevas formas de consumir televisión y video han propiciado un cambio de tendencias en la industria del entretenimiento, pues el consumidor de hoy elige aquello que quiere ver y exige, en esa misma medida, una mayor especialización de los contenidos que le gustan y por los que está dispuesto a pagar.



Estuvimos atentos a estas tendencias y en este tiempo hemos podido conocer mejor a nuestra audiencia.



Nos hemos preparado a través de nuestra nueva oferta comercial y la nueva parrilla de programación para poder atender y satisfacer mejor los gustos de todos nuestros suscriptores.