‘Carbón, ficha clave en la generación de energía’

Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, y José Manuel Sánchez, presidente de Fenalcarbón, dijeron que el carbón no debe perder su importancia en el nuevo Plan Energético Nacional (PEN), al precisar que hoy existen tecnologías que lo procesan de forma sostenible con bajo nivel de CO2.

Para el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), el PEN no contempla los desarrollos tecnológicos que se están dando a nivel mundial en materia de generación. Y afirmó que las grandes reservas de carbón deber ofrecer un seguro y respaldo para las fuentes térmicas de electricidad.



¿Por qué el carbón debe seguir siendo relevante en el PEN?



En el PEN no se habla del carbón ni para bien, ni para mal. Y en este, no se contemplaron todas las fuentes de energía. El hecho no es, usar o no, un energético. El punto es, qué cantidad de CO2 finalmente se emite. Es entrar a analizar la tecnología que se usa en cada sistema de generación para establecer el nivel de emisiones.



¿Por qué el carbón puede ser sostenible en una termoeléctrica?



En el tema del carbón, existen dos tecnologías para los parques térmicos de generación de energía: la ultra crítica y la ultra súper crítica, las cuales al final emiten los mismos niveles de CO2, si se compara con los de una planta térmica que utiliza gas natural. No hay diferencias entre uno y otro combustible. Ambos son sostenibles y amigables con el medio ambiente.



En cuánto a los remanentes, ¿cuál de los dos energéticos debe tener la prelación en la generación de energía.



Los dos. En materia de reservas, las de carbón que posee el país se estiman en 90 años, mientras que las de gas natural no superan los diez años. Pero en esto último si no se aumentan las importaciones, o se le da celeridad al desarrollo de los yacimientos no convencionales (YNC), el respaldo para la generación térmica lo daría el carbón.



¿Cuál es la observación que hace el gremio al PEN?



El PEN no contempla los desarrollos tecnológicos que se están dando a nivel mundial para los temas de generación de energía. Solo aborda los que tienen que ver con las fuentes renovables no convencionales. O en temas como el secuestro y captura del carbono. El espectro para un plan energético debe ser mucho más amplio si se compara con el que está socializando el Gobierno.



¿El carbón está relegado en el PEN?



A nivel estratégico se debe contemplar la autosuficiencia energética del país, y el carbón la ofrece de sobra. Más para el tema de generación de energía. No solo debe ser un respaldo, sino la pieza clave en la matriz . Ahí está la confiabilidad para garantizar la energía en firme.



Para el presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón),Colombia es un país privilegiado, ya que las tres cuartas partes del territorio tienen yacimentos del mineral.



El dirigente gremial subrayó que por esta razón el Gobierno Nacional no se debe dar el lujo de excluirlos del PEN. Y dejó en claro que el debate se debe reenfocar, ya que el carbón como tal no contamina, pero si la forma en que el mineral se combustiona.



¿Por qué el carbón debe ser pieza clave en el PEN?



Un país que tiene los recursos carboníferos como Colombia, no se debe dar el lujo de excluirlos como materia prima de la matriz de generación de energía. Más, cuando está comprobado que este mineral es la base económicamente viable como fuente.



¿El Gobierno relegó el carbón en el PEN?



Colombia es un país privilegiado ya que tiene este recurso en más de las tres cuartas partes del territorio. Y estimaciones iniciales indican que las reservas van como mínimo a 90 años. Dejando en claro que son remanentes probables, lo que llevaría a que se extendieran en el tiempo.



¿Las plantas térmicas del país podrían adoptar las nuevas tecnologías para el uso de carbón?



Países como Alemania o Japón aplazaron hasta el 2030 su participación en los acuerdos para las emisiones de CO2. Aclararon que sus plantas térmicas no dejarán de usar el carbón, sino que por el contrario se dieron ese compás de espera para implementar las nuevas tecnologías para consumir el mineral pero con mínimas emisiones.



Pero precisamente, los críticos afirman que el carbón emite altos niveles de CO2



Hay que reenfocar el debate. El carbón no es un contaminante, lo que contamina es la forma en que se procesa su combustión. Y hay tecnologías críticas y super críticas que están siendo implementadas en plantas térmicas alrededor del mundo, en donde sus emisiones son prácticamente reducidas a cero.



¿Por qué el carbón nacional debe ser aprovechado para la generación de energía?



El carbón colombiano, por sus características, es uno de los más limpios del mundo. Esto quiere decir que sus nivel de azufre está por debajo del 0,07%. Así mismo, es uno de los mayor poder calorífico. Tenemos una fuente de energía confiable, segura a largo plazo y económica desde su costo beneficio.



¿Cuál es el panorama actual del carbón?



Colombia es un país donde no se consume carbón. Y solo, cuando las condiciones climáticas lo ameritan (intensos veranos), entran las térmicas a base del mineral a respaldar el sistema.