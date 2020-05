Carga movilizada en puertos cae 1,7 millones de toneladas

Un informe de la Superintendencia de Transporte reveló que durante el primer trimestre de este año el volumen de mercancías movilizadas a través de los puertos del país registró una caída del 3,8% frente al mismo lapso de 2019. Lo anterior representó una disminución de 1,7 millones de toneladas.



(Lea: Transporte de carga no para pese a emergencia nacional)



El informe de la Superintendencia mostró que entre enero y marzo de 2020, “las zonas portuarias del país movilizaron 44,8 millones de toneladas”. La caída, en comparación con el primer trimestre de 2019, obedeció a que en zonas como Buenaventura y Cartagena fueron menores los volúmenes de carga movilizados.



(Lea: Baja el transporte de carga durante marzo)

En Buenaventura, por ejemplo, bajó el volumen de productos como maíz, azúcar y productos químicos, mientras que en Cartagena hubo menos cantidades de hidrocarburos y menajes domésticos.



Para el periodo enero -marzo de 2020, lo que muestran las cifras de la Supertransporte es que el carbón a granel “es el tipo de carga de mayor importancia” con un total de 20 millones de toneladas (48,8% del total de bienes movilizados en todas las zonas portuarias nacionales).



A este mineral le siguen los hidrocarburos (13 millones de toneladas) que pesaron un 30% en el total de carga nacional durante el primer trimestre.



Por otra parte, la carga en contenedores (correspondiente a importaciones y exportaciones), tuvo un peso del 16,8% en el total nacional movilizado y sumó 7,5 millones de toneladas. El 93% de estas se movieron en las zonas portuarias de Cartagena y Buenaventura.



En términos de carga exportada a través de las zonas portuarias, las ventas externas correspondientes al primer trimestre de 2020 tuvieron un aumento del 6,8% frente al mismo periodo de 2019.



“Durante el primer trimestre del 2020, la carga de carbón y petróleo fueron los principales productos exportados, con una participación significativa del 90,5%, frente al total de carga exportada, lo que corresponde a 29 millones de toneladas de estos dos productos que salieron del país principalmente por la región Caribe a través de las zonas portuarias de Ciénaga, Golfo de Morrosquillo y La Guajira”, asegura el documento.



Sin embargo, las importaciones registradas entre enero y marzo a través de los puertos bajaron un 10,6% en comparación con el primer trimestre del año pasado.



Pese a la caída de las importaciones, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Gutiérrez, advirtió que la capacidad de almacenamiento de los puertos en medio de la pandemia oscila entre el 50 y el 60% debido a que “los importadores no sacan su carga del puerto en razón a que tienen las empresas cerradas y no hay a dónde llevarla”.



Aunque si esta capacidad pasa del 75%, podrían comenzar a presentarse eventuales líos logísticos que afectarían el funcionamiento de los puertos.



Recientemente, los gremios del transporte también manifestaron su preocupación por la carga almacenada en los puertos y señalaron que empresarios de diferentes sectores decidieron no contratar viajes para traer insumos a sus fábricas las cuales, en muchos casos, están cerradas.



Por cuenta de esta situación, los transportadores señalan que la reducción en el volumen de mercancías que se movilizan desde los puertos hacia el interior ya refleja una leve sobreoferta de camiones.



PROBLEMAS POR DRAGADO



Lucas Ariza, presidente de Asoportuaria, dijo que en el caso del puerto de Barranquilla, no solo el coronavirus ha pasado factura, sino los retrasos asociados al dragado del canal de acceso al puerto.



“Hay una afectación por bajo calado en el puerto, esto genera pérdidas por más de $14.000 millones”, dijo Ariza.



Agregó que durante abril, el descenso en el volumen de mercancías pudo ser de 10%. “La carga no ha dejado de llegar, este es un puerto multipropósito”, indicó.