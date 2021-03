Caribe colombiano recibe Semana Santa en medio de tercera ola de Covid

La región Caribe de Colombia comenzó el periodo de vacaciones de Semana Santa en medio de la tercera ola de la covid-19 en la que ha habido un incremento de muertes y contagios, lo que está causando estragos en un golpeado sistema de salud que está al borde del colapso.



El departamento del Atlántico y su capital Barranquilla lideraron esta semana las cifras de contagios diarios, convirtiéndose en uno de los impulsores de la curva ascendente de infecciones que lleva el país en las últimas semanas.



Con 143.600 contagios desde que empezó la pandemia, en esta región han fallecido más de 4.315 personas y la cifra de casos activos es superior a 5.500.



Una situación similar experimenta la turística Santa Marta y el departamento del Magdalena, del cual es capital, que, con la mitad de la población del Atlántico, lleva 42.222 contagios.



ALTA OCUPACIÓN DE UCI EN BARRANQUILLA



El presidente para la región Caribe de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (AMCCI), Eduardo Barciela, manifestó a Efe que en la actualidad la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en Barranquilla obedece principalmente a la agresividad con la que se está comportando el virus en esta tercera ola.



"El tema fundamental es que en esta ocasión los pacientes están siendo afectados en mayor medida y por eso, a pesar de haber más unidades de cuidados intensivos con respecto a la primera ola, la ocupación sigue siendo bastante alta", explicó Barciela al comparar las cifras de junio del año pasado, cuando ocurrió el primer pico de la pandemia, con las de ahora.



En esa ciudad, la Alcaldía acogió las disposiciones del Gobierno para frenar la velocidad de contagio y las muertes por covid-19, por lo que impuso toque de queda por las noches y ley seca durante el periodo de vacaciones de Semana Santa. Actualmente la ocupación de UCI de Barranquilla y el resto de los municipios del Atlántico está por encima del 80%.



TRES LÍNEAS DE ACCIÓN EN CARTAGENA



En Cartagena, donde la pandemia no ha afectado tanto a la ciudadanía como en Barranquilla y en Santa Marta, la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Johana Bueno, explicó a Efe que cuentan con un plan de acción específico que tiene tres líneas de acción.



"La primera es la intensificación de la vigilancia en salud pública, que es aquella vigilancia que se hace en el aeropuerto, en los puertos, la vigilancia comunitaria y el aumento de la búsqueda activa de los casos en cada una de las localidades, enfocado más que todo en el sector turístico", dijo la funcionaria.



Indicó que la segunda es el "fortalecimiento de la atención primaria en salud y prestación de servicio para evitar que los pacientes que se contagien lleguen a las UCI y la tercera línea es la comunicación, sensibilización y pedagogía".



"Nosotros no superamos el 70 % de ocupación de las UCI, así que no podemos tomar la decisión de cerrar la ciudad pero sí de intensificar las medidas epidemiológicas, qué es nuestro deber. También ver cómo se logra una contención a través de la intensificación de esas medidas de tipo epidemiológico", dijo.



Ante la inminente llegada de turistas en los días de Semana Santa, las autoridades de Cartagena realizan campañas de pedagogía en las que se estimula a no bajar la guardia frente al coronavirus.



ALTA POSITIVIDAD EN SANTA MARTA



Para la alcaldía de Santa Marta, "infortunadamente, la indisciplina social de los ciudadanos en las últimas semanas, ha llevado a un incremento de esas cifras, llegando a un 31 % de positividad".



"Actualmente, la ocupación en las UCI está en un 84 % y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que esta cifra empiece a disminuir. Es importante mencionar que el Gobierno local cumplió con el plan de expansión hospitalaria, pasando de 79 a 218 camas UCI", respondió la oficina de comunicaciones a Efe.



La situación en esta ciudad se agrava no solamente por el descontento de los comerciantes, que ven afectada su actividad durante un periodo del año que tradicionalmente ha sido positivo, sino por el mismo choque entre las autoridades nacionales y locales sobre la implementación de las medidas restrictivas y las cifras de vacunación contra el virus.



