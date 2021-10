Empieza en el país la exigencia del carné de vacuna para eventos

Archivo particular

Con las nuevas normas del Ministerio de Salud sobre aforos, empieza en el país la exigencia del carné de vacuna a quienes quieran asistir a determinados eventos masivos recreativos, públicos o privados.



Las limitaciones se darán en tres ciclos y dependerán de la cobertura de vacunación y la ocupación de UCI.

El primero, se extiende hasta cuando el municipio, alcanza una cobertura del 69% de la vacunación de la población priorizada en la Fase 1 (Etapa 1, 2 y 3) y la ocupación de UCI del departamento sea igual o menor al 85%; que se mantenga el distanciamiento físico de mínimo 1 metro y se respete un aforo máximo del 25% de la capacidad del sitio en donde se realiza el evento.

El segundo ciclo inicia cuando se alcance una cobertura del 70% de la vacunación contra el covid-19 de la población priorizada de la Fase 1 (Etapas 1, 2 y 3). De acuerdo con el artículo 7 del Decreto también podrá iniciar cuándo el municipio o distrito alcance un Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal que supere el 0.5. Este ciclo finaliza cuando el territorio alcance un valor de 0.74 en el IREM. Aquí el aforo máximo será de 50% de la capacidad de la infraestructura.

La medida dice que los aforos pueden ser de hasta el 75% en aquellos lugares o eventos masivos públicos o privados en los cuales se requiera como requisito para su ingreso, la presentación por parte de los asistentes y participantes del carné de vacunación o certificado digital de vacunación, en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de protección.

Por último, allí se establece el llamado ciclo 3. Este se da cuando el municipio o distrito alcance un índice de resiliencia epidemiológica municipal de 0.75 y se extenderá hasta la vigencia de la presente resolución.

En este escenario se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo que incluye conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugares de baile, siempre que se mantenga el distanciamiento físico de 1 metro y se respete un aforo máximo de 75% de la capacidad de la infraestructura en donde se realiza el evento.

Sin embargo, resalta la norma expedida por el Ministerio de Salud, los alcaldes podrán autorizar aforos de hasta el 100% en lugares o eventos masivos públicos o privados en los cuales se exija como requisito para su ingreso la presentación del carné de vacunación o certificado digital de vacunación, en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de protección.

RESERVAS Y OPTIMISMO

Sobre estas decisiones de las autoridades sanitarias, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, destacó la buena intención de la medida pero expresó sus reservas. “Si bien es cierto que la iniciativa para estimular la vacunación es sana y loable, puede tener muchos problemas”.

Explica que, por ejemplo, en Colombia no es obligatoria la vacunación, por lo que mal hace al restringir el ingreso a quienes no tienen carné en contra de su libre determinación de inmunizarse o no.

“Generar evento con aforos al 100%, lo cual está bien porque ya es el momento de hacerlo, va a generar un mercado negro de certificados de vacunas que, lamentablemente, la gente va a querer obtener con tal de asistir a un partido de fútbol o a un concierto”, agregó Cabal.

Andrés Felipe Falla, director general de Corparques (Parque Mundo Aventura de Bogotá), comentó que “entendemos la responsabilidad que conllevan los nuevos aforos por lo que estamos revisando nuestros procedimientos de bioseguridad para fortalecerlos e incentivar a los jóvenes y visitantes a inmunizarse en nuestro punto de vacunación por descuentos en sus pasaportes al parque”, dijo.

Jorge Andrés Garzón, gerente del bar Clandestino en Bogotá, destacó que el nuevo aforo permitido “muestra que vamos por buen camino y que no se presentarán nuevos cierres, también nos llena de ilusión. Invitamos a las personas a que completen sus esquemas de vacunación”, dijo Garzón. Y Jaime Giraldo, co fundador de G Lounge, comentó que esta medida impulsa las ventas en los sitios nocturnos.

