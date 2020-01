Carne: polémica por presunta presencia de Boldenona

El tenista colombiano Robert Farah fue notificado por la Federación Internacional de Tenis del resultado en una prueba realizada el pasado 17 de octubre, en la que se encontró la presencia de Boldenona, la sustancia conocida comercialmente como Equipoise, Ganabol, Equigan y Ultragán, un esteroide anabólico que sirve para aumentar el rendimiento y que está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (Wada).



(Lea: Fedegán pone sobre la mesa la campaña ‘Créale a la carne’)



Según el deportista, la prueba que lo dejó fuera del abierto de Australia pudo ser resultado del consumo de carne nacional, pues en 2018, el Comité Olímpico alertó sobre la sustancia en los alimentos.



(Lea: Lanzan carne de cerdo a base de plantas)

LA DEFENSA DE LA CARNE



Tras las declaraciones del tenista, el Instituto Colombiano Agropecuario informó que, en los muestreos realizados desde julio de 2016 hasta diciembre de 2019, no se ha confirmado presencia de Boldenona en predios de producción.



Además añadió que desde el 2105, el Invima ha analizado un total de 1.030 muestras para Boldenona, de las cuales, durante el estudio realizado en el periodo correspondiente a julio de 2016 hasta junio de 2017, solamente dos muestras, es decir el 0,2%, presentaron resultados positivos de residuos de esta sustancia, cuyos valores fueron de 2,2 microgramos y 3,0 microgramos de Boldenona por kilo.



“Es importante aclarar que la presencia de la Boldenona en las fincas productoras de ganado bovino no implica que esta exista en la carne para el consumo humano, si se aplican los tiempos de retiro establecidos en las indicaciones del uso de los productos.

El tiempo de retiro para el caso de la Boldenona es de 30 días”, expresó Deyanira Barrero León, gerente general del ICA.



La directiva también destacó la certificación de Buenas Prácticas Ganaderas 1.442 predios y el uso de medicamentos veterinarios, con Autorización Sanitaria y de Inocuidad 51.113 predios.



A su turno el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie fue enfático en destacar que en Colombia prácticamente no existen corrales de engorde y que posiblemente la carne consumida que tiene la sustancia no es nacional sino que proviene de otros mercados como Canadá, Estados Unidos y Argentina, donde sí ceban ganado en establos y usan anabólicos para la producción.



“En Colombia el ganado se engorda con pasturas naturales. Tenemos el ciclo más largo de engorde 36 meses frente a los Estados Unidos que dura 14 meses. Por lo general, este tipo de anabólicos se utiliza más en los corrales de engorde, por ejemplo, en los Estados Unidos en donde prácticamente el 95% de la carne que se comercializa allá viene de confinamiento”,dijo Lafaurie.



El directivo agregó que se podría conocer cuánto venden de Boldenol y Zaranol los laboratorios en Colombia, para que se corrobore que la marca saludable de la carne nacional.



IMPORTACIÓN EN LA MIRA



De acuerdo con las cifras del Dane, en octubre de 2019 llegaron carnes a Colombia procedentes de Estados Unidos (5469 toneladas), Argentina (860 toneladas), Paraguay (518 toneladas), Canadá (1091 toneladas), Uruguay (432 toneladas) y Chile (109 toneladas), principalmente.



Según el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie estos consumos se dan por los tratados de libre comercio y en estos países “Canadá, Estados Unidos, Argentina, donde sí usan corrales de engorde y anabólicos”.