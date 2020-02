Cartera de vivienda creció un 6,6% y llega a $80,9 billones

Archivo particular

La cartera de vivienda en el país presentó una recuperación en sus indicadores durante el año pasado, evolución en la que los préstamos hipotecarios tuvieron una gran importancia.



De acuerdo con las cifras que facilitó Asobancaria, el saldo total de la cartera de vivienda a noviembre tuvo un buen desempeño, con una variación real de 6,6% llegando a $80,9 billones para el total de establecimientos de crédito, lo que incluye leasing habitacional y titularizaciones.



(El crédito crecería 4,5% este año: Asobancaria).

Tal como indicó el presidente del gremio de bancos, Santiago Castro, “si bien el leasing habitacional viene muy dinámico al subir 13,6% real, el saldo se concentra principalmente en cartera hipotecaria que llegó a $59,4 billones. Además, cabe resaltar que la calidad de este segmento sigue siendo muy saludable con el indicador en 3,4%, por debajo de todas las demás modalidades”.



Además, a pesar del mal momento que pasa el sector edificador, las cifras de ventas son positivas. Como indicó Castro, “pese a la desaceleración del PIB de edificaciones, en 2019 las ventas de vivienda llegaron a 156.000 unidades, lo que significa un incremento de 10,9% anual, cifra que es alentadora para un segmento que venía mostrando debilidad. Esta variación fue jalonada por la vivienda de interés social (VIS), especialmente en el rango de la prioritaria (VIP), que mostró una significativa variación de 89,5%. Por su parte el valor total de las ventas de todas las unidades habitacionales fue cercano a $28,1 billones, incrementándose 11,7%”.



Cabe mencionar que salvo en el caso de la cartera de consumo, la hipotecaria se ubicó con una mejor evolución que el resto.



(Asobancaria pide que se mantengan los incentivos al sector constructor).



En este sentido, como muestran los datos de Asobancaria, el objetivo es que el cierre de este año tenga una variación positiva de 4%, un bajo dinamismo que está explicado principalmente por el mal desempeño de la cartera comercial, que caería un 0,3%, y la de microcrédito que tendría un decrecimiento de 0,9%. Por el contrario, la de consumo terminaría el 2019 con un avance de alrededor de 12%.



“En 2020 esperamos que todos los segmentos se encuentren en positivo, con un crecimiento del 6,3%. El avance de la cartera de consumo sería en 2019 de 12% y de 10,6% en 2020. Esto muestra que se mantiene el consumo de los hogares, así como la llegada de las remesas”, dijo Castro.



(¿Es buen momento para pedir un crédito de vivienda?).



Frente a estos datos y preguntado por las opciones para impulsar el crédito hipotecario, el presidente de Asobancaria dejó claro que no está sobre la mesa aumentar el porcentaje a financiar. “No hemos estado de acuerdo con la posibilidad de elevarlo del 70% al 90%, pues queremos ser conservadores y evitar problemas, y no solo por lo ocurrido en Colombia, sino también en Europa y otras regiones. Hay modalidades como el leasing que sí permiten una mayor parte”.



En cuanto al espacio que tiene para crecer el segmento hipotecario, Castro resaltó que aún hay mucho. “La prueba de que el colombiano no tiene problema para el pago de sus cuotas hipotecarias es la calidad de cartera, es la más sana de todas. Además, el país tiene una baja carta de la cartera hipotecaria, la cual está en 7,5% respecto al PIB, mientras que hay otros países, incluso de la región, que superan el 10%. Hay mucho potencial para crecer”.



