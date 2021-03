Cartera, preocupación de los bancos este año

Los accionistas de los bancos y las demás entidades de crédito no tienen mucho que celebrar, pues el 68% de las ganancias de esos organismos en 2020 ($6,1 billones) se congelarán en las propias firmas para fortalecer el capital, ante el deterioro de la cartera de crédito que este año continuará presentándose.



El superintendente financiero, Jorge Castaño, dijo que por la crisis, que generó un alto desempleo y disminución de ingresos, la cartera de créditos se deterioró, y de esa forma el indicador llegó hasta el 5,4% en el total del sistema, desde el 4,3% en diciembre de 2019, y al 5% para los establecimientos de crédito.



Por eso, dijo, el 2021 “no va a ser un año fácil en términos de manejo del riesgo, pues seguirá deteriorándose la cartera y es apenas natural que esto suceda en la medida en que hay un rezago entre el comportamiento de la economía y el de la atención de las obligaciones”.



Y en ese sentido, aseguró que “mientras no tengamos la certeza de cómo se va a mover hacia futuro, lo prudente indica en este momento que no distribuyan esos dividendos, dejen esos dineros dentro de la entidad para que si tienen una pérdida no esperada la puedan soportar”, agregó.



Deterioro tras alivios



Para Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria, las entidades financieras van a ver más deterioro en la cartera cuando los alivios terminen de aplicarse y, por eso, desde casi el comienzo de la pandemia realizaron provisiones “por si se comenzaba a ver empeoramiento”.



Esas provisiones son contabilizadas como gasto y, por ende, afectan el resultado de las entidades, pero si los deudores dejan de pagar se pueden utilizar para cubrir ese faltante.



El año pasado las entidades realizaron provisiones por $39,7 billones, con una variación real del 27,9% frente a 2019 cuando fueron de $30,5 billones, y este año la cifra seguirá al alza.



En términos reales, la cartera bruta registró una variación anual positiva de 2,2%, tasa similar al promedio de 2017 (2,2%) y menor a la media de los últimos cinco años (3,5%).



El saldo total de la cartera sumaba $521,2 billones y el saldo en mora mayor a 30 días de créditos de personas y empresas durante 2020 se situó por encima del promedio de la última década, y alcanzó $26,5 billones, 5,4% del total.



La solvencia de los establecimientos de crédito, que indica capacidad patrimonial, cerró en 17,21%, lo que supera el nivel mínimo requerido que es de 9%.