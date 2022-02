Ahorrar para la vejez, la lección del caso Álvaro Lemmon

Más allá de la polémica y el escándalo que generó el video viral del comediante Álvaro Lemmon, grabado vendiendo mochilas en un semáforo de Santa Marta, este caso deja en evidencia un panorama desalentador sobre el ahorro para la vejez en Colombia, una problemática generalizada en el país.

El mismo Lemmon, más conocido como el 'Hombre Caimán' confirmó que recibe una pensión cercana a los $1.800.000 mensuales, tras su trabajo de más de 40 años en el programa Sábados Felices, las cifras de Asofondos indican que es uno de los pocos que puede acceder hoy por hoy a una mesada pensional.

De acuerdo con la entidad gremial, que representa la actividad de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (AFP), actualmente en Colombia hay más de 6 millones de adultos mayores de 60 años, pero apenas 1,7 millones de ellos tienen una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia.

Por su parte, otro 1,7 millones de adultos mayores pertenecen al programa de Colombia Mayor y recibe solo un subsidio de 80 mil pesos mensuales.

Es decir, que hoy más de 3 millones de adultos mayores no reciben pensión alguna o subsidio para su vejez.

¿POR QUÉ NO AHORRAN?

Una encuesta elaborada por la Banca de las Oportunidades indica que la razón principal por la que los colombianos no ahorran para su vejez es porque el dinero no les alcanza (25,2 %), la segunda razón es porque no está afiliado a ningún fondo de pensiones (22,1 %), y en tercer lugar porque no les interesa (17,7 %.).

Otras de las razones es porque no tienen empleo (14,2 %) y no saben cómo hacerlo (6,9 %).

Por otro lado, la alta tasa de informalidad, que hace que millones de colombianos tengan solo para vivir al diario, lleva a que los colombianos no ahorren lo suficiente y no tengan un plan para jubilarse.

ADEMÁS DE INGRESOS, FALTA EDUCACIÓN

Sin embargo, más allá de ingresos, otro factor grave hace que los colombianos no estén ahorrando para su vejez: la falta de educación financiera.

Y es que para muchos, sobre todo, entre los más jóvenes, existe el mito de que no se pensionarán, situación que se presenta por la falta de conocimiento sobre las herramientas de ahorro y de un adecuado plan financiero.

“En el caso de los jóvenes, existen mitos alrededor de las pensiones, lo que contribuye a que este tema no les interese ni les preocupe; incluso creen que no se pensionarán, pero la respuesta sobre si será posible o no dependerá de cada uno teniendo en cuenta las decisiones que desde jóvenes tomen frente a cómo proyectan y planean asegurar sus ingresos en la vejez”, explica Marcela Giraldo, presidenta de Colfondos.

Según expertos, para asegurar un ahorro para la vejez se debe empezar desde joven y ser constante.

En el mercado existen varios canales y herramientas, además de los tradicionales fondos pensionales, en los que puede ahorrar.

También es importante llevar un balance que le permita establecer una meta clara, además de no endeudarse ni adquirir nuevas obligaciones financieras después de los 40 años. Lo más conveniente es invertir en sectores seguros y que no tengan tantos riesgos que puedan generarle sobresaltos cuando se acerca la edad de retiro.

“Es fundamental desarrollar ciertas prácticas esenciales como lo es el hábito de ahorrar, comenzar a invertir y evitar deudas innecesarias con el fin de llevar a cabo una buena planificación pensional desde joven, que brinde a futuro una estabilidad para así cumplir con los objetivos de vida propuestos”, concluye Giraldo.

LA VERSIÓN DEL COMEDIANTE

Frente a la polémica que desató su caso, Lemmon aclaró que recibe una mesada pensional de Colpensiones, pero que, pese a eso, no le alcanza para su manutención y la universidad de su hijo menor, por lo que ha tenido que recurrir a otros trabajos.

“Claro que tengo una pensión que me fue otorgado por Colpensiones, la cual coticé con los 45 años que estuve laborando para el Canal Caracol, y que no es como dicen mis compañeros de $4'500.000, sino de $1'800.000 con todos los descuentos que me hacen de salud. Con ello pago arriendo, servicios y estudios de mi hijo menor y quedo sin un peso”, dijo.

Agregó que “por la pandemia no salen eventos presenciales. por lo tanto mando a grabar DVD de mis shows de música, vendo mochilas en los centros comerciales al igual que mi libro”.

JAVIER ACOSTA

PORTAFOLIO