Exportaciones colombianas cayeron 2,8% en enero

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en enero de 2023 las ventas externas del país fueron de US$3.694,9 millones, las cuales presentaron una disminución de -2,8% en relación con enero de 2022. El resultado se debió principalmente a la caída de -4,5% en las ventas externas del grupo de Combustibles.



Para este mes, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 54,6% del valor total de las ventas externas. Estas, facturaron US$2.017 millones, presentando disminución de -4,5% frente a enero de 2022, debido la disminución de las ventas de petróleo, productos derivados y productos conexos (-19,2%) que contribuyó con -11,6 pp a la variación del grupo.

Igualmente, el grupo de manufacturas participó con 18,7% del total de las ventas, registrando US$691,5 millones y presentando una variación de 0,1%, frente al mismo periodo de 2022. Este comportamiento se explicó por el aumento en las ventas de artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (24,0%) que contribuyeron con 7,4 puntos porcentuales a la variación del grupo.



Ahora bien, las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas registraron el 19,9% del total de las exportaciones, con una facturación por US$736,1 millones. Por otro lado, presentaron una caída de -9,9%, comparado con enero de 2022, debido a la disminución en las exportaciones de café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café (-24,8%) que contribuyeron con -9,8 puntos porcentuales a la variación del grupo.



Finalmente, en el mes de enero de 2023, el grupo de otros sectores pesó un 6,8% en todas las ventas internacionales. Sin embargo, en comparación con enero 2022, el aumento de las exportaciones del grupo otros sectores (37,0%) se explicó fundamentalmente por las ventas de oro no monetario que aportó 36,8 puntos porcentuales a la variación del grupo.



Cabe resaltar que para el primer mes de este año se exportaron 11.378 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 17,4% frente a enero de 2022.



