Censo económico será clave en la medición de la economía popular

La llamada ‘economía popular’ es una de las grandes apuestas del Gobierno de Gustavo Petro. Por ello se determinó en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que el Dane deberá crear un sistema de información estadístico enfocado en estas actividades, y además, que en el Censo Económico previsto para 2024 también deberán quedar incorporadas.

La economía popular, según quedó definida en el PND, cobija a “los oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domésticas o comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas), en cualquier sector económico”.



Portafolio consultó con la directora del Dane, Piedad Urdinola, sobre cómo será el proceso de construir el Sistema de Información de la Economía Popular (SIEP). De acuerdo con la funcionaria, los registros estadísticos que van a nutrir la creación del SIEP incluyen la encuesta de micronegocios, estadísticas de economía cultural, de economía circular, el sistema de información de actividades económicas informales y otros registros.



“Arrancaremos con aspectos conceptuales y metodológicos para integrar el sistema de información con otras fuentes de datos, con otras operaciones estadísticas. Ese sistema necesitará la interoperabilidad de muchas fuentes que no surgen de la noche a la mañana con el Plan Nacional de Desarrollo, ya se viene trabajando un conjunto de temas estadísticos asociados y conforman esta gran batería de información que permitirán de forma más eficiente, y a mediano plazo, el diseño de nuestro SIEP”, explicó.

El censo económico

De acuerdo con la directora del Dane, otro insumo clave será el Censo Económico, y en particular, las investigaciones y registros que quieren vincular el tema de informalidad desde distintas perspectivas.



Si bien en Colombia hay 5,3 millones de micronegocios, según las estadísticas oficiales del Dane, con el censo económico se espera identificar mejor las unidades productivas del país.



“El censo busca detallar un universo. Si se habla de un censo de población son hogares y personas, un censo de población mide las unidades económicas. En ese caso seguiremos lineamientos internacionales de cómo se mide una unidad económica, y Colombia va a incluir por primera vez las unidades económicas de economía popular”, indicó la directora del Dane.



De acuerdo con la funcionaria, se espera categorizar estas unidades económicas por actividad y zona geográfica, e incluso, se busca incluir un enfoque de género, por lo menos en la identificación de los jefes, o ‘las cabezas’ de estas.



Además, según Urdinola, desde el punto de vista de las personas se aprovechará la Gran Encuesta Integrada de Hogares, aquella que suministra la información del mercado laboral, y la Encuesta de Calidad de Vida. Vale la pena recordar que en Colombia, seis de cada diez trabajadores son informales, pues el indicador nacional está en 58,2%.



Y para la medición de actividades no mercantiles también se tendrá presente la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado y la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, que permite ver los trabajos domésticos no remunerados.

Retos en la medición

Se han censado 429.036 manzanas y áreas de trabajo rurales. Cortesía

Para varios expertos, la medición de la economía popular en materia estadística tendrá desafíos, pero también oportunidades.



“Lo que está proponiendo el Presidente y el Plan de Desarrollo el Dane lo puede hacer, porque ya hay una encuesta de microestablecimientos, es una encuesta muy potente, y se pueden sumar muchas otras cosas, pues el Dane tiene una gran cantidad de información alternativa que podría dar cuenta de lo que el Presidente llama la economía popular”, explicó César Caballero, gerente de la firma Cifras y Conceptos, y exdirector del Dane.



Sin embargo, según Caballero, “el riesgo es que pase lo mismo que pasó con la ‘economía naranja’ en el Gobierno de Iván Duque, que el Dane cogió lo que ya existía de industrias creativas y le puso ese nombre. Y la economía popular en realidad se parece al concepto de informalidad, algo que el Dane ya viene haciendo y que se sumarán un par de reportes”, cuestionó.

Según Caballero, el verdadero reto no está en la recolección de la información, sino en el análisis, y ahí es donde está la oportunidad de contribuir.



De otra parte, el también exdirector del Dane, Ernesto Rojas Morales, aseguró que medir todo lo que se quiere englobar dentro de la economía popular no va a ser fácil. “Hay una forma de medir que es por exclusión, es decir, se mide la economía formal, y lo que queda al restarla de la economía total es la informal. La magnitud no es difícil de medir, lo difícil será medir las diferentes modalidades de economía popular, o informal”, aseguró.



Rojas reconoció que la caracterización será fundamental, “pues no es lo mismo un trabajador a cuenta propia, que es un vendedor en una ciudad, que un campesino”. Para el exdirector del Dane, si bien será un proceso complejo y llevará tiempo, “es algo que el Dane puede hacer pues tiene las capacidades técnicas”.



Un nuevo sistema

El Presidente recalcó, tras radicar el articulado del Plan ante el Congreso, que la economía popular “es la de San Victorino, la que llega a las calles, la del campesino, la de la señora microempresaria, la del cooperativista, la del rebusque...”.



Según la Directora del Dane, el proceso de crear un nuevo sistema no depende solo de un lineamiento del Ejecutivo, sino que responde a una construcción de protocolos “que siguen estándares estadísticos y siempre deben surtir todos los proyectos bajo la responsabilidad del Dane”.

