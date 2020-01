Central Cervecera de Colombia fortalece su marca artesanal

La marca 3 Cordilleras, ‘el caballito de batalla’ de Central Cervecera de Colombia, los dueños de Andina, para conquistar el mercado artesanal y competir con BBC, de Bavaria, estrena fábrica en el Barrio Toberín, en el norte de Bogotá.



De esta manera, espera ampliar la penetración en nichos en los que le interesa tener presencia. Además, se prepara para presentar al mercado una bebida de café, anuncia el fundador de la marca paisa, Juanchi Vélez, en diálogo con Portafolio.

¿Por qué montan planta en Bogotá?



Es la ciudad más importante y que hay que conquistar el mercado. Hace unos 8 años entramos a la capital con la marca pero la economía del negocio es compleja. Cuando la empresa empieza a crecer uno visualiza que nuestro modelo de negocio es más exitoso al darle la oportunidad a los clientes de conocer nuestras instalaciones.



Así fue como le presentamos a la Junta Directiva la propuesta de poner una fabrica en la ciudad más importante del país. Se logra la aprobación y hace cerca de tres años empezamos el montaje.



Es una cervecería que nos valió $16.000 millones. La ubicamos en la zona más céntrica posible de Bogotá que el POT nos permita, para que los bogotanos y los turistas puedan venir a conocerla. Es una fábrica de producción y en el tercer piso está toda la experiencia donde la gente puede venir y entender el proceso de producción de la cerveza artesanal.



Vamos a abrir todos los jueves o viernes, con cupo para 300 personas de 6 a 11 de la noche, la gente paga una boleta, prueba cinco de las cervezas y vive una experiencia de consumo. Al lado, hay un espacio para el tour por la planta y la historia de la cervecería. El objetivo es crear cultura. Se presentarán bandas musicales emergentes.



¿Qué capacidad tiene?



En una primera fase tiene capacidad para 36.000 hectolitros. La de Medellín no la vamos a cerrar, tiene capacidad para 20.000 hectolitros, que fue lo que vendimos el año pasado. Así, sumamos una capacidad de 56.000 hectolitros. En la de Bogotá, con la fase 2,3 y 4 somos capaces de llegar a más de 100.000 hectolitros en los próximos año. Eso lo iremos construyendo en la medida que lo muestre la demanda.



¿Así es el potencial de mercado?



Si creía en esto hace más de 20 años que empecé con el sueño y hace 11 con la cervecería, ahora más. En Estados Unidos el mercado artesanal es el 19%, en Chile es el 4% y en Colombia penas vamos el 0,5%.



Entonces creemos que hay mucho potencial para crecer. Adicional a eso está cambiando la cultura cervecera en Colombia. Hace una década éramos 10 gomosos haciendo esto.



Hoy hay más de 200 cervecerías y las dos más grandes están metidas en esto: Bavaria con BBC y nuestra compañía pertenece a Central Cervecera de Colombia, entonces es una empresa que tiene una visión mucho más grande.



El primer año tuvimos 25 clientes, hace cinco años hablamos de 800 clientes en dos ciudades de Colombia y ahora estamos hablando de más de 3.000 clientes y 18 ciudades. Entonces, el potencial es muy grande y digamos que hay una capacidad de infraestructura para conquistarlo.



Cuando aumenta la producción se debate si se pierde el concepto artesanal ¿Qué opina al respecto?



Hasta cierto nivel de tamaño uno puede mantenerse absolutamente fiel a la artesanalidad. En 3 Cordilleras lo que estamos haciendo es que los grupos directivos y los inversionistas quieren que el ADN sea manejado por mi y por esta cultura. Creo que mientras eso pase, el mundo artesanal puede seguir porque el concepto está en ser apasionados por eso.



¿Qué pasos dan en innovación?



El primer paso era tener esta fábrica y aquí mostrar innovación. Nosotros arrancamos con tres cervezas: Mulata, Blanca y Mestiza. Luego sacamos Negra y Rosada, que era dulce.



Hace poco sacamos Mona que es una bebida suave y liviana para la gente que no le gusta las cervezas fuertes.Desde noviembre del año pasado arrancamos con una que se llama IPA (Indian, Pale, Ale), la que es con más tendencia en el mercado mundial de artesanales. Vamos a sacar una cerveza de café este año y otra de trigo.



¿Con esta planta cómo avanzan en distribución?



Con el montaje de la planta tenemos dos objetivos: el primero es culturizar el mercado más grande de Colombia en eso y lo segundo es aprovechar las sinergias de distribución de nuestros dueños y socios estratégicos manteniendo la identidad única de 3 Cordilleras, pero aprovechando los canales de distribución de Central Cervecera, sus camiones y contactos en otras ciudades, pero en los nichos de mercado en donde queremos entrar. Estas cervezas artesanales no es para competir en todos los bares y todos los restaurantes, ni todas las tiendas.



¿Cuáles son esos nichos?



Creemos que la cerveza artesanal es para estrato 3, 4 y 5. Siempre he dicho que el estrato 5 y 6 está muy ocupado viajando y tomando otras cosas. Vamos a los Millennials, interesados en cosas distintas.



¿3 Cordilleras tiene cabida en los ‘hard discount’?



No, estamos en las grandes cadenas que se preocupan por productos de valor agregado.



¿La producción en lata es una opción?



Sí, es una alternativa. El mercado artesanal del mundo se está volcando a la lata pero nosotros estamos pensando en botella y barril.



¿Está en la agenda abrir locales propios, como la competencia?



No queremos ser competidores con nuestros clientes y queremos ser sus aliados. La planta también la queremos habilitar para que los clientes, con sus ‘bartenders’ y meseros, puedan venir a las instalaciones para que prendan y hablen con más conocimiento de nuestra cerveza.



congom@portafolio.co