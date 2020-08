Cesantías, contra la crisis y las necesidades de la gente

Producto de la crisis económica que han ocasionado las medidas para tratar de controlar la expansión del coronavirus, los empleados colombianos que están afiliados a los fondos de cesantías privados han tenido que echar mano de $1,33 billones de sus ahorros, bien sea porque sus ingresos disminuyeron, les suspendieron sus contratos o porque fueron despedidos o sus contratos terminaron.



Otros $1,8 billones han sido retiros para afrontar pagos de compra o remodelación de vivienda, gastos de educación y otros rubros entre los que están el pago del impuesto predial, una alternativa que no es muy utilizada de ese ahorro, pero que está autorizada por la legislación.



En total, de acuerdo con las cifras suministradas por los cuatro fondos de cesantías privados, este año los retiros suman $3,13 billones, $800.000 millones más de los que a la primera semana de agosto del 2019 se habían realizado.



Hay que recordar que una de las primeras medidas que el Gobierno adoptó en el marco de la crisis por el coronavirus estuvo la autorización, para que de manera extraordinaria, los afiliados que vieran disminuidos sus ingresos o suspendidos sus contratos pudieran retirar ahorro de sus cuentas.



A esto también hay que sumarle el aumento de cierre de empresas y el consiguiente despido de trabajadores que también, producto de la crisis, impulsa el retiro de cesantías.



SE MUEVE EL AHORRO



El fondo de pensiones y cesantías Porvenir informó que entre enero y julio se han atendido 1’172.342 solicitudes por concepto de retiro de cesantías por $2,1 billones.



Principalmente, estos recursos han sido solicitados para vivienda ($746.309 millones). Les siguen los retiros por terminación de contrato ($737.312 millones) y reparaciones locativas (por $332.175 millones).



Para educación, se desembolsaron $172.535 millones y, finalmente, $55.434 millones se utilizaron para otros rubros como el pago de educación no formal y otros conceptos.



Erik Moncada, vicepresidente de Clientes y Operaciones de Porvenir, aseguró que “el comportamiento de los retiros de cesantías en lo corrido de este año es prueba de que nuestros afiliados acuden de forma importante a esta prestación que, en tiempos de desempleo, se reafirma como el seguro más efectivo y al cual puede accederse con facilidad a través de nuestros canales digitales y presenciales”.



En total, desde que el Gobierno dio vía libre en marzo al retiro de cesantías por la Emergencia Económica, Social y Ecológica, a corte del 31 de julio, ya son 140.823 los afiliados a la AFP que se han acogido a este beneficio por un monto de $135.453 millones.



El fondo, al igual que los otros tres, no cobra comisión por el retiro de cesantías bajo los lineamientos de la emergencia actual. Actualmente, 4,9 millones de colombianos tienen el ahorro de sus cesantías en ese fondo.



Por su parte, Protección dijo que 100.000 clientes han usado sus cesantías por disminución de ingresos, por un monto que supera los $93.000 millones. A los retiros por disminución de ingresos, se suman los de terminación de contrato, que representan $400.000 millones de pesos.



El presidente de Protección, Juan David Correa Solórzano dijo que “la coyuntura actual ha traído enormes consecuencias para las empresas y los ciudadanos, y que es urgente encontrar mecanismos que ayuden a cubrir sus necesidades y reparar el tejido económico y social.



Además de nuestro compromiso con contribuir a la reactivación, mediante los diversos mecanismos de inversión, en el caso del ahorro nuestro llamado es a mantener una visión más allá de la coyuntura y a proteger los recursos que son producto del esfuerzo de los colombianos”.



Colfondos informó que sus clientes en cesantías han retirado $284.297 millones, de los cuales $23.220 millones fueron por disminución de ingresos y $66.808 por terminación de contratos.



Por su parte, Skandia dijo que ha atendido retiros de $45.191 millones en cesantías, de las que $2.293 millones fueron por disminución de ingresos y $12.847 millones por terminación de contratos.