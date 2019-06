CGN se opone a que congresistas manejen parte del presupuesto del país

Archivo particular

Con un llamado a archivar el proyecto, el Consejo Gremial Nacional (CGN) rechazó la iniciativa que les daría la potestad a senadores y representantes de decidir sobre el 20 por ciento del Presupuesto General de la Nación. La iniciativa, que cursa en el Congreso, fue calificada como preocupante, dado que reviviría de alguna manera los tristemente célebres auxilios parlamentarios, que fueron abolidos en la Constitución de 1991.



“Dicha reforma tiene un antecedente importante, los llamados auxilios parlamentarios de la reforma constitucional del año 1968, los cuales fueron suprimidos por la Asamblea Constituyente de 1991 en vista del mal manejo que los parlamentarios daban a esta partida, fomentando la corrupción y el clientelismo de la época”, indicó el Consejo Gremial.



En ese sentido, el CGN señaló que es de la mayor relevancia tener en cuenta lo establecido por el Constituyente en su artículo 351 en relación con la prohibición al Congreso de la República de aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos propuesto por el Gobierno Nacional, ni incluir nuevas, sin aprobación escrita del ministro del ramo.



“En caso de ser aprobado el acto legislativo en cuestión, se estaría quebrantando de manera directa principios constitucionales de las finanzas públicas como los son el de planeación y legalidad del gasto afectando la sostenibilidad fiscal del actual Gobierno”, dijo.



Además, advirtió que esta medida abre la posibilidad a que la inversión por iniciativa congresional desarticule los objetivos que el Gobierno busca alcanzar a través del uso armónico y eficiente de los recursos, “situación que podría llevar nuevamente al país a cometer los mismos errores del pasado”.



“En consecuencia, el Consejo Gremial hace un llamado al Congreso de la Republica para que no apruebe y archive el Proyecto de Acto Legislativo No. 033 de 2018, que cursa en el Senado, toda vez que el contenido de la iniciativa legislativa genera una grave afectación al armónico desarrollo económico del país, que tiene lugar en el marco de los planes de inversión del Gobierno Nacional”, puntualizó.