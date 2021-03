Firmas chilenas tienen la mira puesta en el país

Archivo particular

La tercera semana de abril se llevará a cabo el Encuentro de negocios Chile-Colombia, un espacio virtual con el que ProChile buscará acercar la oferta chilena al mercado colombiano.



“A Chile le interesa de sobremanera fortalecer las relaciones con Colombia, pues a nivel de Latinoamérica este es un mercado importante por la ubicación estratégica. Además, Chile es el principal mercado latinoamericano inversionista en este país”, comentó Marcela Aravena, directora de ProChile Colombia.



Para este año, pese a que el evento no contará con presencialidad, la entidad promotora del país del sur del continente ha realizado una inversión cercana a los US$30.000 en el evento.



En la convocatoria, que fue abierta el pasado 8 de marzo e irá hasta el 15 de abril, cinco días antes del evento oficial (20 al 23 de abril) ya hay inscritas 250 empresas que tendrán que pasar por el proceso de validación correspondiente. Al final, se espera que la participación esté compuesta por 180 compañías.



Pese a que por la pandemia se generó un golpe en las exportaciones chilenas, la directora de la entidad destaca que Colombia fue el país de la región con el que se sufrió menor impacto en las ventas. Y, de hecho, hubo comportamientos positivos en algunos productos como el vino y algunas manufacturas.



“En marzo de 2020 teníamos un evento similar con 80 empresas chilenas queriendo hacer negocios en Colombia y tuvimos que postergar y enfrentarnos a una virtualidad que no estábamos acostumbrados”.



En esta línea, la entidad estima que se continuará con los eventos comerciales virtuales este semestre, porque actualmente Chile se encuentra en un proceso de restricción.



Sin embargo, hay gran expectativa en el encuentro del próximo mes sobre todo por los potenciales negocios que se podrían desarrollar entorno a los sectores de alimentos y servicios tech, entre otros.



De acuerdo con la directora de ProChile, al 2020 cerca del 65% de lo que ese país exporta a Colombia son alimentos y bebidas.



“Nosotros somos una oferta complementaria. Por ejemplo, en productos del mar traemos el salmón y mejillones; en frutos secos se están demandando las nueces y las almendras. Y hay una oferta interesante en lo que se denomina alimentos saludables”.



Del lado del sector de tecnología, recientemente en un evento de este sector organizado por ProChile, Colombia fue junto con México, de los países que más demandaron estos servicios de empresas chilenas.



Esto se debe, entre otras cosas al nivel de desarrollo similar de ambos países. En sectores como fintech, la banca de Chile es líder en América Latina, ya que como explica la Directora, el nivel de bancarización es de cerca del 95%.



Y otro segmento creciente es el e-commerce. “Tanto el retail como las tiendas tradicionales se han tenido que enfrentar a esta desafío y no hay una gran oferta en Colombia, mientras que Chile ya tiene esa experiencias y la queremos acercar a este mercado”, concluyó.