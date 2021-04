Cierre de clases reabre debate sobre retroceso en el aprendizaje

A principio de esta semana la Alcaldía de Bogotá anunció la suspensión de las clases presenciales en los colegios de la capital con el objetivo de mitigar el impacto de los contagios que se vienen dando de forma acelerada desde hace unas semanas.



(Lea: Las nuevas medidas epidemiológicas para Bogotá por aumento del covid)



Ciudades principales como Medellín y Cali también irían con la medida hasta el próximo 30 de abril y 3 mayo, respectivamente, e instituciones de otros departamentos iniciaron el cuarto mes en esta línea.

Sin embargo, expertos consideran que esta no es una medida acertada, más aún si se tiene en cuenta el avance en el retorno a las clases que se había logrado en los últimos meses en casi todos los municipios del país.



“La decisión de cerrar nuevamente los jardines infantiles y colegios es un gran retroceso que tendrá efectos irrecuperables en la vida y bienestar de los niños, niñas y jóvenes. Es una decisión arbitraria que no tiene sustento científico”, expresó Luz Karime Abadía, directora del Observatorio Económico de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana.



De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación, con corte al 16 de abril, 93 de las 96 secretarías de educación ya habían iniciado con procesos de alternancia, lo que significaba la actividad en 5.777 instituciones educativas y 1.215.924 estudiantes que habrían retornado a las aulas bajo el modelo.



A esa fecha, solo los municipios de Ciénaga, en Magdalena; Lorica, en Córdoba; e Ipiales en Nariño eran los únicos del país que no habían iniciado clases presenciales con alternancia en ningún colegio de su jurisdicción.



“Los colegios deben ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir. ¿Qué tan difícil puede ser entender este principio básico? ¿Por qué los niños tienen que pagar la irresponsabilidad de los adultos? Los adultos debemos estar al servicio de los niños, no al revés”, escribió en su cuenta de Twitter la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas.



Asimismo, desde la variante económica el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía objetó la medida de la suspensión de clases: “¿sobre qué evidencia se soporta la decisión de encerrar a los niños de Bogotá por dos semanas más? La recomendación es que jardines y colegios sean los últimos en cerrar, pero esta decisión del Distrito pone a los niños en el último lugar de prioridad”.



Con respecto a los datos del Ministerio, cabe destacar que de las 93 secretarías, 79 ya habían iniciado clases presenciales, de las cuales 30 correspondían a departamentos, 23 a ciudades capitales y 26 a ciudades no capitales.



Mientras que otras 14 secretarías (11 en ciudades no capitales, 1 en ciudad capital y 2 departamentos) ya habían retomado clases, pero solamente en colegios privados.





¿VACUNAR A NIÑOS DESDE 10 AÑOS?



La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) propuso recientemente que para garantizar una alternancia segura en los colegios se analizara la posibilidad de iniciar con la vacunación de maestros y de niños desde los 10 años.

Sin embargo, voces reconocidas de la academia como Moisés Wasserman difirieron de la propuesta.



“¿De verdad piden aplicación de la vacuna a estudiantes mayores de 10 años, previamente a presencialidad? No hay en el mundo vacuna licenciada para esa edad”, comentó en sus redes el experto.