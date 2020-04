Corabastos anuncia cambios de horarios por brote de covid-19

Corabastos deberá realizar una jornada semanal de desinfección, razón por la cual no operará los sábados desde las 4:00 p.m. hasta el domingo a la misma hora, según ordenó la Alcaldía de Bogotá, tras detectar un brote de covid-19. Los casos se presentaron en personas de dos locales de la bodega 13.



De igual forma, se ordenaron modificaciones en los horarios de abastecimiento para reducir aglomeraciones en las horas pico, comprendidas entre las 8:00 p.m. y las 3:00 a.m.



Por incumplimiento de medidas sanitarias de algunos comerciantes identificamos un brote de Covid-19 en la Bodega 13 y un total de 7 casos positivos en @corabastossa.



Ordenamos el sellamiento de locales en riesgo y la desinfección de toda la central. El que incumpla será sellado — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) April 23, 2020

De acuerdo con el secretario de gobierno distrital, Luis Ernesto Gómez, “es muy probable que haya más contagiados” en la plaza mayorista.



“La recomendación del Distrito es que las personas que no trabajan en Corabastos y que no hacen compras mayoristas se abstengan de ir a Corabastos”.



Gómez explicó que se va a hacer un cambio de los horarios de abastecimiento, con el fin de reducir las aglomeraciones. “Esto permitirá no tener horas valle hasta las 8 de la noche y horas pico entre las 8 de la noche y las 3 de la madrugada, y la tarde se va a usar para el cargue y descargue”.