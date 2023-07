Habrá monitoreo de precios de tiquetes por cierre de la vía al Llano

Tras la emergencia ocurrida en el municipio de Quetame, en Cundinamarca, cientos de personas que esperaban transitar por la vía que conecta a los Llanos con Bogotá han tenido que buscar alternativas para llegar, lo que ha hecho que los viajes desde el aeropuerto Vanguardia estén a toda capacidad.



Lea: Aumenta el número de muertos por tragedia tras avalancha en Quetame

No obstante, usuarios han denunciado que las tarifas de los pasajes han incrementado exponencialmente, incluso algunos afirman que no hay boletos sino hasta el día viernes.



A raíz de todo esto, la Superintendencia de Transporte, en cumplimiento de sus funciones de vigilancia, inspección y control, y con el fin de proteger a los usuarios, efectuará un estricto monitoreo de los cobros realizados por las empresas de transporte público a los pasajeros que deban movilizarse por este sector y evitar esta situación.



"De igual manera, se hace un llamado especial a las aerolíneas y a las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros, para hacer uso responsable de la libertad tarifaria y, de esta forma, entre todos podamos sumar esfuerzos que faciliten la conectividad", señaló en un comunicado el Ministerio de Transporte.



Lea: Petro pide a alcaldes revisar POT, tras tragedia en Quetame



Por otra parte, la Aeronáutica Civil realizará un constante seguimiento a la demanda

de pasajeros para garantizar el mantenimiento de las tarifas y facilitar la operación

de los aeropuertos, incluyendo la apertura de nuevas frecuencias y extensión de

horarios.



En este sentido, envió una comunicación a las empresas de servicios aéreos

comerciales, de transporte público regular y no regular, de pasajeros y/o carga, para

que a partir de la fecha y hasta en tanto se restablezca la normalidad en la vía,

puedan efectuar vuelos adicionales, chárter o en serie hacia y desde el aeropuerto Vanguardia, que presta sus servicios a la ciudad de Villavicencio.



Lo anterior, para facilitar la movilidad entre las regiones afectadas y luego de que los interesados lleven a cabo la respectiva solicitud a la Dirección de Operaciones a la Navegación Aérea y a la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales de la

Aerocivil.



En relación con esta petición, la empresa EasyFly anunció un aumento sus frecuencias Bogotá – Villavicencio – Bogotá, Medellín – Villaviencio-Medellín y Cali – Villavicencio – Cali.

PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO