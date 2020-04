Cinco medidas que aportarían a una mejor recuperación

Colombia y el mundo atraviesan por uno de sus momentos económicos y sanitarios más complejos de los últimos años y aunque aún hay incertidumbre de cuánto podría tardar el país en volver a la normalidad tanto social como económicamente, expertos ratifican una serie de medidas que aún se pueden tomar para evitar que la recuperación, cuando llegue el momento, sea más compleja o demorada.



De acuerdo con José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, “todavía es necesario tomar varias decisiones de política. Por el lado monetario ya hemos venido insistiendo en la reducción de tasas y en la creación de unas líneas de liquidez especiales para los establecimientos de crédito para que presten a consumidores y pymes”, como ya se viene haciendo en otros países.



Para Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, las medidas se deben seguir enfocando en las personas y empresas más vulnerables que puedan tener problemas de liquidez en las próximas semanas o meses”.



Velandia considera que para las empresas hay que aumentar el endeudamiento vía créditos, e incluso con mayor garantía estatal y para las personas, dar un mayor monto de ayudas directas a las más vulnerables. “No descarto que el Gobierno deba inyectarle liquidez a compañías medianas y grandes que sean de interés estratégico para la nación”, añadió.



En contraste con Velandia, Camilo Pérez, gerente de estudios económicos del Banco de Bogotá dijo que más allá de líneas de crédito, en Colombia se podría pensar en un acompañamiento estatal para los pagos de nómina y ayudar de esta manera a las firmas mientras empiezan a reactivarse.



Además, Pérez dijo que desde el punto de vista de política fiscal, “creo que falta un poco más de ayudas, mucho más directas tanto a empresas como a personas afectadas”. En este último, planteó la posibilidad de revisar transferencias monetarias más generalizadas y que lleguen a buena parte de la población informal.



En este último punto, vale mencionar la propuesta que ha hecho Anif en los últimos días, y que tiene que ver con una renta semi-universal que llegaría por lo menos a 17,9 millones de personas con un giro de única vez por $450.000 por la coyuntura. Subsidio que costaría $8 billones, pero que sería útil para los hogares dado la pérdida de ingresos por la coyuntura.



De otro lado, vale decir que aunque esta situación no es comparable a otras crisis que haya enfrentado el país, dado sus características, es oportuno saber cuánto tiempo le costó a Colombia salir de las de 1930, 1999 y 2008-2009, por ejemplo.



Para López, de Corficolombiana, “más o menos en la de 1999, solo hasta el 2001 o 2002 empezamos a ver síntomas de recuperación, en la del 2008-2009, tuvimos la fortuna que hacia 2010 los precios de las materias primas ya estaban rebotando muy fuerte por la demanda de China, entonces fue una crisis de corta duración y en los 30, tenemos menos indicadores robustos, pero fue similar a la del 99, o sea, le tomó un par de años a la economía recuperarse”.



López agregó que aún hay mucha incertidumbre de cuánto se va a extender la covid-19, “pero en principio, por este tema, esta crisis debería ser temporal, debería durar a lo sumo 18 meses. Sin embargo, el efecto va a ser tan devastador en la economía que puede tener consecuencias a largo plazo”, como por ejemplo en la caída de la producción, el empleo y el crecimiento.



En este último punto, dijo que se debe tener en cuenta que una vez se supere esta situación, los precios del petróleo podrían seguir deprimidos. Por esto, “es probable que no vamos a estar hablando de una crisis muy prolongada, pero sí vamos a estar en una senda de crecimiento menor”.



Según Velandia, de Credicorp Capital, “ninguna crisis es comparable porque esta nace de un virus que nos obliga a cerrarnos, a que las personas y las empresas no operen normalmente. El dato tal vez más importante es que Colombia se va a contraer este año por segunda vez, desde 1931, por lo tanto será la segunda contracción anual en 90 años. Lo cual es bien diciente de la resiliencia de la economía nacional”.



Para Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda, “la de ahorita es una de esas crisis de una vez cada 100 años. La economía estaba en un proceso de recuperación claramente cuando nos agarró esta situación que no es por un problema interno, como sí fue la del 99, en la que había situaciones internas que desestabilizaron la economía”.



Pardo rescató que en esta coyuntura, el sistema financiero entró en una posición muy sólida y que además es una crisis de impactos externos fuertes. No obstante, dijo que choques por precios del petróleo ya ha experimentado el país, pero recordó que la pandemia hace que la situación sea más compleja porque implica apagar la economía y restringir la demanda, lo cual termina impactando muy fuerte a todo el mundo.



EMPLEO EN LAS CRISIS PREVIAS



De acuerdo con Andrés Álvarez, profesor de Los Andes, “la crisis de 1999 produjo una destrucción importante de empleos formales (...) La del final del siglo XX tuvo efectos a lo largo de casi toda la primera década del siglo XXI, cuando finalmente se volvió por mejores sendas de crecimiento. Uno de los aspectos que hizo lenta la recuperación y que impactó en el largo plazo la economía, fue que la crisis terminó generando un incremento muy importante de la informalidad por la destrucción de empleos formales. Esto todavía lo estamos pagando en la de la covid-19, que tiene una población de más de 60% del empleo muy vulnerable a perder sus ingresos, por ser informal”.