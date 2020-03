Síntomas de que Colombia se empieza a contagiar del coronavirus

A medida que avanza el coronavirus por el mundo –ya está presente en más de 90 países, según cifras oficiales–, elevando el número de contagiados (más de 101.000) y el de víctimas fatales (unas 3.500), también crece el temor y el nerviosismo entre los inversionistas, la mayoría de los cuales se están refugiando en activos de economías fuertes como Estados Unidos y Alemania; el dólar y el oro llevando sus precios, en poco tiempo, a niveles récord.



El gran temor de los analistas está en que esta epidemia no solo alcance mayores niveles de propagación sino que su duración se extienda más tiempo del deseado y, en consecuencia, termine por impactar la débil dinámica de la economía mundial.

Los más optimistas creen que esta epidemia puede durar, incluso, menos que otras enfermedades recientes de su clase, como el síndrome respiratorio agudo grave (Sars), que dicho sea de paso, también tuvo su origen en China (Cantón) y permaneció por cerca de siete meses (2002-2003).



Por ahora, son pocos los sectores que se han atrevido a cuantificar los daños pese a que hay certeza de la cancelación de grandes eventos empresariales.



También comienzan a cerrarse grandes importaciones y exportaciones, y cada vez son más frecuentes las cancelaciones de turistas que tenían como destino de vacaciones algunos de los países en donde hace presencia la enfermedad, advierten los expertos.



CRECIMIENTO DEL PIB



El miércoles de esta semana, Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que el brote del coronavirus es “ya un problema global” que requiere de un “mecanismo de respuesta coordinada”, y apuntó que el crecimiento económico será menor del 2,9 por ciento del 2019.



Otros cálculos preliminares del efecto de esta enfermedad sobre el crecimiento económico apuntan a que este año sería de 0,6 por ciento a nivel global. Para China, del 1 por ciento, y para Colombia, la afectación máxima ascendería a 0,35 por ciento, advierten los economistas del Grupo Bancolombia.



Pese al impacto mundial que tendrá esta epidemia, en Colombia, hasta el momento, los analistas no han considerado necesario hacer ajustes en sus proyecciones de crecimiento del PIB.



Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios Fedesarrollo, dice que la historia muestra que, como lo que pasó con el Sars en el 2003, son fenómenos transitorios “por tanto, no estamos revisando proyecciones. Por ahora, eso hay que mirarlo en la medida que continúe avanzando”.



Los economistas de Bancolombia agregan que, a nivel sectorial, ninguna actividad en el país experimentará un impacto alto por culpa de dicha epidemia. “Prevemos repercusiones de magnitud media en maquinaria y repuestos, el sector automotor y los químicos, así como oportunidades para la cadena de la moda”.



MERCADOS FINANCIEROS



Para Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, “el contagio más fuerte se está dando en términos de las expectativas de los inversionistas. El miedo se esparce más rápido que cualquier virus. En ese sentido, los mercados financieros mundiales reaccionan con mucho temor”. De hecho, es en esos mercados en donde, hasta el momento, se manifiestan los efectos más evidentes, y en donde los precios de las materias primas como el petróleo, las acciones y las divisas están absorbiendo con fuerza el nerviosismo de los inversionistas.



La incertidumbre –explica el director de Fedesarrollo– hace que los inversionistas busquen activos refugio (oro y dólar), lo que dispara sus precios y devalúa las monedas como el peso.



Las bolsas europeas acumulan pérdidas superiores al 12 por ciento en estas semanas de tensión y aunque las plazas bursátiles latinoamericanas no han sido la excepción, los números rojos no han sido tan altos, menos del 10 por ciento.



En ese rango está el Colcap, que mide las 22 acciones más líquidas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que en lo que va del año ha retrocedido 9,6 por ciento. Solo este viernes perdió 2,83 por ciento.



Por su parte, el valor del oro y del dólar ha repuntado con fuerza hasta alcanzar niveles no vistos desde la más reciente crisis financiera (2008-2009). El costo de la onza del metal precioso, por ejemplo, se ha acercado a los 1.700 dólares. El 23 de febrero por una sola onza se pagó en los mercados 1.682,35 dólares. Solo ese día su precio repuntó 7,32 por ciento, pero ayer se cotizaba en 1.671 dólares por onza.



PETRÓLEO Y DÓLAR



Al barril de petróleo Brent, principal referencia para el mercado colombiano, no le ha ido tan bien. Su precio ha caído más de 33,8 por ciento hasta los 45,27 dólares el barril, por cuenta de esta epidemia.



Esta es una muestra del contagio por el canal real y no financiero de la economía, que, de acuerdo con Mejía, podrá afectar a Colombia por un menor crecimiento global vía exportaciones, afectadas también por la caída en los precios del petróleo.



Algo en lo que coinciden los economistas de Bancolombia, quienes consideran, además, que “los análisis comparativos con otros países muestran que Colombia exhibe una vulnerabilidad económica y una expansión al contagio por coronavirus de nivel moderado”.



Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, dice que más que la caída del precio del petróleo, le preocupa lo prolongado de la enfermedad. “Lo importante es la duración de la crisis y en cuánto disminuiría con el tiempo la adquisición de crudo por parte del país asiático, el segundo consumidor del mundo”.



Explica que para las cuentas del fisco, no le preocupa una caída del precio del petróleo siempre y cuando sea por pocos días o semanas, ya que también estuvo a 70 dólares durante algunas jornadas.



“Creemos que las repercusiones tendrían un carácter transitorio, ya que por lo general este tipo de choques no produce afectaciones económicas estructurales”, sostienen en Bancolombia.



El dólar, por su parte, se ha fortalecido más del 37 por ciento en los últimos dos meses, si se tiene en cuenta el DXY, que mide la apreciación o depreciación de la divisa frente a monedas como el euro, el yen o la libra esterlina.



“El problema que tenemos para la interpretación del DXY es que el coronavirus no es el único factor que explica los movimientos del dólar. En particular, los mercados cambiarios se han movido en 2020 por factores como el coronavirus, el ataque de Estados Unidos al ministro iraní de seguridad (Suleimani) y las cifras de crecimiento de Estados Unidos”, dice Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.



En lo que va corrido del año, el dólar ha marcado dos récords históricos, el más reciente, ayer viernes, cuando alcanzó, por primera vez, 3.599 pesos. Este año la divisa se ha encarecido en más de 307 pesos y los analistas temen que ese incremento comience a afectar algunos bienes durables exportados y, por esta vía, se afecte la inflación, que para febrero repuntó a 3,72 por ciento anual, superior en 0,71 puntos porcentuales a la de un año atrás.



AEROLÍNEAS Y TURISMO VEN CAER SUS VENTAS



Industrias como la aeronáutica y de los automóviles ya tienen cálculos preliminares sobre lo que les costará el brote y expansión de esta nueva enfermedad.



La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) estima que los ingresos del transporte aéreo mundial se reducirán 5 por ciento este año.



Un primer estimado del gremio apunta a que el coronavirus tendrá un impacto económico en esta industria cercano a los 29.300 millones de dólares, de los cuales 27.800 millones serán para las compañías de la región Asia-Pacífico debido a menores ingresos. Unos 12.800 millones serán de las aerolíneas chinas y de 1.500 millones para el resto del mundo.



En turismo ya se estiman pérdidas hasta por 50.000 millones de dólares, producto de una reducción de viajeros en el mundo de entre 1 y 3 por ciento, según advirtió la Organización Mundial del Turismo (OMT).



Precisamente en Anato, gremio que agrupa a las agencias de turismo del país, advierten que no conocen aún el impacto que esta coyuntura podrá tener en el sector, pero no descarta afectaciones. “Ya las agencias nos han manifestado cancelaciones de grupos, convenciones y viajes no solo al exterior sino de otros países hacia Colombia. Sin tener aún cifras, podríamos decir que las agencias están vendiendo entre 15 y 20 por ciento menos”, advierten.



Y si bien la industria turística global está reportando cancelaciones de viajeros a destinos donde hay presencia del coronavirus, en Colombia los hoteleros dan un parte de tranquilidad.



Gustavo Toro, vocero de los hoteleros agremiados en Cotelco, señaló que en el país no se han presentado cancelaciones de turistas en su sector.



No obstante, Enrique Espinel, director global de operaciones de Civitatis, plataforma española de servicios turísticos en más de 110 países, señala que más que cancelaciones lo que están viendo es que algunos colombianos cambian de destino de sus vacaciones a países donde el virus no está.



LLEGAN PRIMEROS EFECTOS PARA BRASIL Y ARGENTINA



Además del impacto en sus mercados financieros y bursátiles, Brasil y Argentina comienzan a sentir los primeros impactos en sus economías.



Los organizadores del Salón del Automóvil de São Paulo, uno de los principales eventos del sector automotor en Latinoamérica, anunciaron ayer la cancelación de la edición de 2020 en Brasil, después de que más de una docena de marcas manifestara su retirada del evento.



La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) y la administradora de eventos Reed Exhibitions Alcantara Machado dijeron que la edición se hará en el 2021.



En Argentina, por su parte, la estatal Aerolíneas Argentinas decidió reducir su frecuencia de vuelos a Roma de cinco a tres semanales, debido a la caída de reservas en ese trayecto. La compañía está determinando cómo compensar a los pasajeros afectados por los vuelos cancelados a Roma. Se prevé opciones como ofrecer viajar un día antes o después, o hacerlo vía Madrid.



El Tiempo