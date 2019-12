Claves para identificar el licor ilegal

Marta López, gerente de protección de marca de Diageo, la compañía que produce algunas de las marcas más reconocidas de licores en el mundo, advierte de los riesgos de consumir licor ilegal, el cual comprende tanto el adulterado como el de contrabando.



López da claves sobre los cuidados que se deben tener para no consumir licor ilegal, lo cual puede causar hasta la muerte.



¿Cuál es la problemática con el licor ilegal en Colombia?



Afecta muchas cosas. El 22% del licor que se vende en el país es ilegal, según Euromonitor. De ese 100%, 11,5% son bebidas adulteradas, 6,4% son de contrabando y el 4,1% a otras modalidades de ilegalidad como (alcohol artesanal ilegal, alcohol no apto para consumo humano, etc).



¿Cómo identificar el licor legal?



El producto legal debe tener la estampilla, la cual tiene información relevante como el nombre del producto, presentación en mililitros, departamento en el cual se está comercializando y la graduación alcohólica.



La estampilla algunas veces se puede verificar en algunas páginas de internet, dependiendo del departamento. Se rastrea el código para verificar que una botella sea original.



En la etiqueta frontal también debe llevar los avisos legales con la leyenda de ‘El exceso de alcohol es perjudicial para la salud’ y en la contraetiqueta, que es la pequeña que va detrás, el nombre y dirección del importador autorizado. También otro texto legal de ‘Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad’.



La tapa debe estar en buenas condiciones y los precios en el promedio. Un licor muy por debajo del precio normal debe dar desconfianza.



¿Se falsifican mucho las estampillas y etiquetas?



En Colombia tristemente se adulteran muchas cosas. Se falsifican etiquetas, estampillas, tapas, por lo que es importante que el consumidor sepa identificar un producto legal. Las etiquetas deben ser de buena calidad, con las leyendas requeridas por la ley y que no haya errores de escritura.



¿Se puede identificar un licor adulterado por el color?



Realmente no es detectable a la vista de los consumidores. El producto viene de alambiques artesanales que atentan contra la vida y la salud de los consumidores, son producidos en condiciones que no son higiénicas. El alcohol no es potable para el consumo humano y puede producir ceguera, intoxicación o, incluso, la muerte.



¿Por el sabor se puede detectar?



Ese sí es muy diferente.



¿El licor adulterado se puede reportar a las autoridades?



Claro. A la línea anticontrabando de la policía fiscal y aduanera y que la persona se abstenga de consumir el producto ante cualquier duda.



¿Cuáles son los efectos de la ilegalidad del alcohol?



La ilegalidad afecta a todos, a los consumidores porque es un riesgo para la salud y vida. Al Gobierno porque deja de percibir impuestos que son pagados por productos legales, los cuales son destinados a la salud y la educación. A los establecimientos comerciales porque quedan desprestigiados. Para las compañías, porque es una competencia desleal.



¿Ha disminuido el consumo de alcohol ilegal con los años?



Ha sido constante, de acuerdo a los estudios.



¿Qué otros consejos le puede dar al consumidor?



Que raye las etiquetas, destruya las tapas, rompa las cajas, botar por separado las cajas de las botellas para prevenir que en un futuro que vayan a reutilizarlas para envasar producto adulterado.





Pedro Miguel Vargas N.

Editor Portafolio.co