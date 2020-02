‘Clima social en Colombia restringiría alcance de las reformas’

Joel Virgen, economista jefe para Colombia y México del banco BNP Paribas, habló con Portafolio desde Nueva York sobre el panorama económico para la economía colombiana en 2020. Para Virgen el crecimiento será robusto, apoyado por el consumo y la inversión. Estos dos motores estarían creciendo a un ritmo cercano al 4 por ciento.



('Colombia enfrentará vientos en contra desde el exterior': BNP Paribas).

Sin embargo, varios nubarrones se vislumbran que amenazan el ritmo. El primero de ellos es el factor externo. Teniendo en cuenta el escenario global y los crecimientos débiles de los principales socios comerciales de Colombia, para el BNP Paribas la perspectiva de crecimiento del PIB nacional en 2020 es del 2,8 por ciento.



Otro riesgo para Virgen viene del frente fiscal, en específico, del tamaño del déficit en cuenta corriente, aunque la inversión extranjera directa seguiría financiándolo.



(BNP Paribas rebaja proyección de crecimiento para Colombia en 2020).



Las perspectivas del banco BNP Paribas no sólo para Colombia sino para América Latina en este año están impactadas por el creciente malestar social en la región. Las posibilidades para que las principales economías latinoamericanas adopten las necesarias reformas en materia fiscal y pensional, entre otras, han empeorado a raíz del descontento popular.



De hecho, con respecto a Colombia, Virgen dice: “en este clima político y social, no vemos que se pueda aprobar reformas estructurales con el alcance necesario”.



Frente al impacto de la epidemia del coronavirus en la economía global, el equipo del BNP Paribas afirma que si bien no se ha reflejado aún, el primer trimestre del año se vería afectado.