Cobre, oro y carbón, retos de la Agencia de Minería

Archivo particular

Luego de siete años de que el sector minero del país no estuviera en la agenda de prioridades del Ejecutivo, esta industria pasa a los primeros lugares de las tareas del Gobierno.



(Al 2020, Colombia duplicará su producción de oro: ANM).

Y precisamente, la principal y única misión que deberá ejecutar el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Juan Miguel Durán, es poner el acelerador a fondo para que el sector se convierta en pieza clave y pilar de la reactivación económica y social.



(Nueva norma para elevar la inversión minera en programas sociales).



“Es una actividad que tiene una oportunidad en estos dos años. Hay que darle toda la viabilidad y el apoyo a la minería de gran escala, que es con tecnología de punta y que cumple con todos los estándares ambientales. La tarea es sacar adelante los principales proyectos mineros que hay en el país”, señaló el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.



Y para sacar adelante la misión dictada por el jefe de la cartera minero energética, en los dos años que quedan del actual mandato, Durán tiene por delante cuatro retos que deberá sacar adelante: potencializar al sector minero en el contexto de la covid-19, dentro de la reactivación económica; fomentar la inversión en los llamados nuevos minerales estratégicos; terminar el proceso de digitalización y sistematización en la ANM; y generar una cultura de relacionamiento territorial y social con las comunidades donde se ejecutan los proyectos.



Lo anterior, con una guerra frontal contra la extracción ilícita de minerales que no es sostenible, y con diversificación de la matriz para no depender la producción minera solo del carbón.



“El país debe apostarle al desarrollo y la explotación de nuevos minerales como el cobre, el oro, las arenas negras y fosfatos que son fundamentales para la reactivación económica”, señaló Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado.



El analista subrayó que se debe potencializar al sector en el contexto de la covid-19, dentro de la recuperación social y el fomento de las tareas extractivas en los territorios como actor clave para la rehabilitación.



Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) subrayó que en los siguientes dos años es necesario perfeccionar la puesta en marcha de los distintos módulos de ANNA Minería, acelerar los tiempos para dar respuesta a los trámites mineros y hacer realidad la política diferencial para la exploración minera y para el carbón colombiano.



Además de los tres retos que debe afrontar Durán como presidente de la ANM, hay cuatro proyectos mineros a gran escala estratégicos y prioritarios, a los que debe darle especial atención a su desarrollo y que deben estar en fase de producción industrial en agosto de 2022: son los complejos auríferos de Buriticá, San Ramón, Gramalote y Soto Norte, así como el cupífero de Quebradona.



Y aunque se buscará que la matriz minera se desmarque de la producción de carbón, este mineral seguirá siendo importante en la agenda extractiva, por lo que las carboníferas piden que sigan siendo la prioridad en el sector.



“Esta industria es de gran valor para las finanzas nacionales y de suma importancia para las economías regionales, teniendo en cuenta que más de 80 municipios del país derivan su economía de la actividad carbonífera. Sin duda, la minería impulsará las demás industrias y será una aliada en la recuperación de las economías locales”, Juan Manuel Sánchez, presidente de Fenalcarbón.



Finalmente, otro de los frentes a los que Durán no les debe quitar el ojo tiene que ver con los programas de formalización minera.



“En el país hay 110.000 mineros de subsistencia a los cuales se les acompañará con asistencia técnica para asegurar que cuenten con los implementos para que puedan trabajar de una manera formal. Además, llevarlos a la bancarización. La tarea se hará en sincronización de los Secretarios de Minas en los departamentos”, dijo el ministro Mesa.



Alfonso López Suárez