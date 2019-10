Codirector del Emisor afirma que la inflación tiende a ceder

La inflación en Colombia debería ceder durante los próximos meses, dijo este miércoles el codirector del Banco Central, José Antonio Ocampo, en momentos en que el mercado estima que el indicador terminará este año por encima de la meta puntual de 3%.



Ocampo mencionó que, si bien la más reciente encuesta de expectativas de inflación mostró un ligero aumento en las proyecciones de los analistas, no muestra nada preocupante. "No veo ningún riesgo, en todos los modelos de los técnicos del banco más bien deberíamos comenzar a ver una ligera reducción de la inflación en los próximos meses", dijo.



La inflación anualizada en septiembre se situó en 3,82%, un dato superior al 3,75% esperado por el mercado en un sondeo de Reuters y tomando distancia de la meta puntual del Banco Central.



No obstante, el banco emisor ha mantenido su tasa de interés en un 4,25% desde abril del año pasado -una decisión que se extendería durante lo que resta del 2019 en opinión del mercado, en busca de alentar una mayor recuperación de la economía, que este año alcanzaría una expansión de 3,6%, según la meta del Gobierno.