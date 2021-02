Así será el regreso a clases de los colegios públicos de Bogotá

Bogotá se prepara para el regreso a clases de los estudiantes de colegios públicos. Según confirmó la Secretaría de Educación, este 15 de febrero regresarán ocho colegios públicos a clases: estos son colegios que ya habían vivido pilotos de reactivación en 2020. Sin embargo, al momento, no se han confirmado los nombres de las instituciones.



La entidad, además, detalló que otros ocho colegios irán ingresado en los días siguientes.



Los preparativos se dan en el marco de una resistencia de la ADE y Fecode, sindicatos de maestros, al retorno. “No regresamos a clase hasta que existan las condiciones de seguridad y salubridad. Exigimos todas las condiciones, no solo gel o alcohol”, dijo este jueves William Agudelo, presidente de la ADE.



Sin embargo, el Distrito se mantiene en firme con la idea de reactivar los colegios que hayan acordado el regreso y que ya hayan presentado y visto aprobados sus protocolos.



"El derecho a la educación es constitucional y de obligatorio cumplimiento. Nadie puede negarles a los niños ese derecho”, dijo este jueves la alcaldesa Claudia López, quien este viernes insistió en que era necesario: "Las cifras de desempleo de las mujeres no van a bajar si los niños no pueden retornar al colegio y el Sistema Distrital de Cuidado no puede ayudarlas en el cuidado que ellas tienen que hacer gratis, y sacrificando sus posibilidades".



Ahora, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, se pronuncia sobre el regreso y responde las dudas.



Estas son las preguntas y el minuto a minuto de la transmisión de la Secretaría de Educación:



10:48 a.m.: ¿Por qué volver al colegio?



"Son razones socioemocionales. Hay estudios que demuestran las afectaciones que tiene estar en la casa sin tener ese espacio educativo. Son razones que van atadas al espacio físico del encuentro: estamos convencidos de que al menos unos días los niños y niñas tengan este espacio seguro", resaltó la Secretaria.



10:32 a.m.: ¿Se le entregará kits de bioseguridad a los estudiantes?



Sí. La Secretaría de Educación compró 1.5 millones de tapabocas para entregar a los niños a medida que vayan entrando. Además, se dotó a los colegios con elementos de desinfección y de bioseguridad.



10:15 a.m.: ¿Qué pasará con la negativa de la ADE y Fecode?



"Hemos tenido varias mesas de trabajo. Hacemos el llamado, hay maestros que quieren regresar. Con las solicitudes que nos han hecho, podemos dar un parte de tranquilidad porque todo el plan incluye varias de sus solicitudes. Mi invitación es a mantener un diálogo respetuoso en el que demos privilegio a los niños y jóvenes de Bogotá", respondió la Secretaria de Educación.



10:01 a.m.: Este es el cronograma de regreso



No regresarán de inmediato los 400 colegios públicos. Así será el proceso:



15 de febrero: Regresan los colegios que ganaron experiencia en 2020. Serán ocho instituciones, específicamente, las que empezarán el lunes. Luego, otras ocho irán ingresando progresivamente.



1 de marzo: Regresan los colegios que estuvieron habilitados al 31 de diciembre y que ya cumplen con todos los requisitos.



15 de marzo: Regresan los colegios que estuvieron habilitados al 5 de febrero y que ya cumplen con todos los requisitos.



5 de abril: Regresan los colegios que estuvieron habilitados al 19 de febrero y que ya cumplen con todos los requisitos.



12 de abril: Regresan los colegios que estuvieron habilitados después del 19 de febrero y que ya cumplen con todos los requisitos.



9:57 a.m.: ¿Cómo será el monitoreo?



"Hoy tenemos una ficha de cómo está colegio por colegio en la reapertura para que tengamos claridad y podamos ir ajustando", indicó la secretaria Bonilla.



Precisó que la habilitación priorizará a los colegios que ya ganaron experiencia en 2020. También se priorizará la primera infancia para el regreso. Y así se irá avanzando.



En manos de cada colegio está definir los aforos y las jornadas escolares, todo diseñado para garantizar la seguridad de los estudiantes.



9:51 a.m.: ¿Quiénes están dispuestos a ir a clases presenciales?



Cifras de la Secretaría de Educación, recogidas en encuestas que se han hecho desde 2020, indican que 51.136 padres manifestaron que estaban dispuestos a que los niños regresen en alternancia en 2021.



9:47 a.m.: ¿Y la salud mental de los menores?



La Secretaría de Educación habilitará unidades de apoyo emocional para atender a los menores. Además, también habrá una estrategia de 'pedagogía para el encuentro'.



9:38 a.m.: ¿Cuántos maestros pueden regresar?



Cifras de la Secretaría de Educación indican que 22.920 maestros están habilitados para regresar a clases presenciales. Pero, 10.021, por condiciones de riesgo, deben seguir trabajando de manera remota.



9:34 a.m.: ¿Puede haber contagios?



"Sí (...) Cuando se presenten, tenemos el protocolo de qué hacer", aseguró Bonilla. Agregó que se ha insistido al Gobierno Nacional para que los maestros tengan prioridad en la vacunación.



A su vez, Deidamia García, subsecretaria de Integración Institucional, explicó que, en caso de que haya un positivo, se aislará a la personas. Y, además, resaltó que en caso de haber un caso sospechoso, hay 10 pasos a seguir. Ese protocolo se daría a conocer la próxima semana.



"Antes de ir al colegio, debemos verificar si hay algún síntoma. Ya, si finalmente se va al colegio y se detecta algún tipo de malestar, pedimos aislar al niño o a la niña: tenemos en el colegio un espacio físico para tenerlo, avisamos a sus padres y al sistema de salud para el reporte. Luego, verificamos qué contactos tuvo el niño, por ese pedimos tener grupos fijos. (...) Se hace el aislamiento con el grupo fijo", detalló Garcia.



9:27 a.m.: ¿Cuántos colegios ya tienen el aval para la apertura?



La Secretaría explicó que, a la fecha, hay 1.063 instituciones educativas avaladas para abrir porque sus protocolos se ajustan a lo pedido por las autoridades. De estos, 138 son colegios públicos: Bogotá tiene, en total, 400 colegios públicos.



La entidad confirmó que se invertirán 20 mil millones de pesos en intervenciones en 182 sedes para hacer posible el regreso.



9:22 a.m.: ¿De cuánto será el distanciamiento?



La Secretaria confirmó que el distanciamiento social en los colegios será de dos metros. Esto definirá la demarcación y el número de estudiantes que pueden estar de manera presencial en el salón de clases.



Es decir, no hay un aforo único, sino que este dependerá de las normas de distanciamiento y de las circunstancias particulares de cada colegio.



9:15 a.m.: ¿Cómo se preparó el regreso?



"Hemos tenido muchos diálogos y muchas visitas a colegios. Estos niños nos han dicho 'queremos regresar al colegio'", indicó Bonilla y agregó, "esto parte de escucharnos como comunidad educativa. No estamos tomando decisiones a la carrera".



Bonilla explicó que para gestar el modelo de retorno gradual, progresivo y seguro se tomaron referentes internacionales. "Concluimos que la reapertura debe ser gradual y por niveles. No pretendemos que en un día tengamos (de regreso) a nuestros 400 colegios y a nuestros 800.000 estudiantes", indicó la Secretaria.



Agregó que este regreso es diseñó basado en los pilotos hechos en 2020.



