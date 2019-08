Colfecar propone la creación de un Ministerio de Logística

Uno de los temas que llamó la atención durante Expologística, evento organizado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) fue la propuesta de Juan Miguel Durán, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), sobre la creación de un Ministerio de Logística para el país, atendiendo, según él, la coyuntura nacional e internacional.



“Nosotros creemos que la visión de Colombia debe cambiar. Que todos veamos la necesidad de tener una política pública en logística, que todos los actores dentro de esta cadena deben trabajar de forma articulada, ya que la eficiencia de uno incide en la eficiencia del otro”, expresó el ejecutivo.



Y, posteriormente, fue claro en expresar su idea: “en ese sentido cuando enfocamos a nivel gubernamental, un Ministerio de Logística es la necesidad de hoy, que pueda interactuar con todos los actores para generar esa cohesión y esa necesidad de trabajar todos de la mano para que efectivamente podamos ser más competitivos”.



En línea con la idea, Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, manifestó que debería ser analizada, pensando en una evolución para el Ministerio de Transporte.



“Acordémonos de que esta cartera ha evolucionado de Obras Públicas porque se entendió que no bastaba con construir obras, sino lo que iba por encima que era muy importante y migró al Ministerio de Transporte y hoy lo que se está reconociendo es que no basta con transporte, sino que hay que mirar una figura más integral que es la logística, y por ende la propuesta de Colfecar va hacia un ministerio que integre tareas que en muchas ocasiones están huérfanas o no tienen un doliente”, aseguró Díaz Molina.



A esto agregó que es importante incorporar nuevas funciones al ministerio en cuestión y no relevar todos los temas de la industria a la cartera comercial. “No pensar solamente en el transporte intermodal sino los nuevos canales de comercialización, del internet de las cosas, comercio electrónico, son aspectos que están regados en el Ministerio de Comercio, en el de las TIC, pero en últimas tienen un elemento de logística, entonces es mirar cómo integrar eso”, explicó.



Por su parte Pedro Fernández, vicepresidente de innovación e inteligencia sectorial ProColombia, encargado de moderar el panel en que el presidente de Colfecar expresó esta propuesta, reafirmó la importancia de una transformación: “Es una evolución muy importante del Ministerio de Transporte. Se debe dejar de ver la logística como un efecto del transporte, sino como el proceso que involucra a todos los actores en el tema y yo creo que en la medida que se logre, podría ser de un impacto muy interesante que permita coordinar mejor a los actores que es donde siempre hay dolores, porque todo el mundo apunta para un lado, pero si están congregados bajo una sola cabeza eso puede ayudar”.



EN CONTRA



No obstante, Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, dijo que la creación de otra cartera, o incluso la reestructuración de la que existe, “sería crear más gasto público”. “El Ministerio como está tendría las capacidades con la Superintendencia de solucionar muchos de los problemas del sector (...)”, concluyó.