Colombia, a menos de 200 días para llegar a la inmunidad de rebaño

Una de las grandes preguntas hoy en día es cuándo la mayoría de países empezarán a alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir, vacunar completamente a más del 75% de la población. Semanas atrás esa meta se veía más cerca entre los que han tenido un buen ritmo de administración de dosis, pero esa tendencia cambió recientemente, y Colombia no es una excepción.



(El mundo podría no alcanzar la ‘inmunidad de rebaño’).

Según un reporte publicado esta semana por el Banco de Bogotá, con información de Our World in Data, Colombia estaba este miércoles a 199 días de alcanzar ese objetivo de la inmunidad de rebaño.



Un comportamiento similar se puede observar según los datos que maneja Bloomberg, ya que al tener en cuenta el ritmo actual de la vacunación, llegar a esa cifra en Colombia tomaría alrededor de 8 meses, es decir, más de 240 días.



Esto se basa en que según el conteo diario que realiza la agencia, el promedio de administración de dosis en la actualidad está en 165.000 cada jornada, indicador que está muy alejado de las más de 400.000 cada día que se estaban inoculando a principios de agosto.



(Inmunidad de rebaño: ¿imposible de alcanzarla con la variante delta?).



Al comparar estas cifras con otras de la región, se ve como otros países de Latinoamérica cuentan con mejores datos. Por ejemplo Chile y Uruguay ya lograron alcanzar el 75% de su población totalmente vacunada, mientras que según el informe que publicó el Banco de Bogotá, otras naciones latinas estarían más cerca de lograrlo que Colombia.



Ejemplos de ello son Brasil, que se demoraría 48 días para ello según el reporte publicado este miércoles, seguido por Argentina que se tomaría 56 días y México que estaría a 151 jornadas de alcanzar su inmunidad de rebaño.



Eso sí, al igual que hay países mejor ubicados, otros se encuentran más rezagados en sus campañas de vacunación. En esa situación está Perú, por ejemplo, que según el informe está a 209 días de conseguirlo, al igual que Ecuador, cuyo dato ascendería hasta los 222 días.



El informe del Banco de Bogotá también hace un barrido por cómo les está yendo a los países desarrollados y emergentes en este proceso. En el caso de los primeros ubica a España en la primera posición, con el 75,8% de su población totalmente vacunada, y le siguen Reino Unido (64,7%), Italia (64,5%), Francia con el (63,3%) y Alemania, cuyo dato sería de 61,9%.



En cuanto al caso del mundo en desarrollo, China lideraría ese escalafón, llegando hasta 67,1%), seguido de Malasia (53,9%) y Turquía (48,1%).



Cabe resaltar que aunque no aparece en el listado de desarrollados, países europeos como Portugal y Malta ya superaron el 80% de su población con ambas dosis de una vacuna.



En Latinoamérica, el informe del Banco de Bogotá, más allá de Uruguay y Chile, ubica a Ecuador en la tercera posición con el 53,8% de la población inmunizada, Argentina con el 40,5%, Brasil con 35,3% y luego vendría Colombia, que según ese reporte alcanzó esta semana el 30,7%.



Estas cifras se engloban en medio de una tendencia descendente en cuanto al ritmo de vacunación, la cual afecta a la mayoría de países, incluidos Estados Unidos y la mayoría de naciones europeas. En este sentido, la negativa de una gran parte de la población a inocularse el biológico es una de las principales causas del freno.



