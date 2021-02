Colombia, a una semana de iniciar campaña de vacunación

El próximo sábado Colombia iniciará su campaña de inmunización contra la covid-19, pero hasta el momento, el país no ha recibido la primera dosis de ninguna de las vacunas que tienen negociadas con Sinovac , Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Jansen.



Si bien se ha confirmado la inclusión a la canasta de vacunación la Sputnik V tampoco han arribado.



La negociación por el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax) confirmó que Colombia recibirá en febrero los inmunizantes de los laboratorios Pfizer y AstraZeneca que ya están incluidos en el plan nacional y han recibido aprobación del Invima.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, visitará todos los departamento y distritos para verificar que las condiciones antes del inicio de la vacunación.



“Hay departamentos que todavía no han contratado a todo el personal completo, para la vigilancia epidemiológica. Hoy las entidades territoriales deberán entregarle al Ministerio los planes de acción, tarea que se planteaba en los lineamientos técnicos que fueron publicados y entregados a las entidades territoriales desde el sábado pasado, que fueron socializados en las últimas dos semanas”, señaló Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.



Luego de que se conformen las mesa de trabajo, los gobernadores y secretarios de Salud, deben reunirse con EPS e IPS y empezar la construcción del plan de acción por departamento, la habilitación de la red y la proyección de la ampliación de capacidades en cada uno de sus territorios.



El lunes esto debe estar consolidado en Puestos de Mando Unificado (PMU) en territorios, como quedará establecido en una circular que emitirá el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, para validar en los PMU todos los procesos del Plan de seguridad de la vacuna.



Estamos listos, pero no hay vacunas



William Aristizábal, presidente de la Unión de IPS de Colombia UNIPS, explicó que el principal inconveniente es que no han llegado las vacunas.



“El gran problema es que vacuna no hay y las cantidades que el ministerio dice que entregará son ridículas, son decisiones populistas porque entregar 1.000 vacunas a una ciudad como Barranquilla requiere una logística muy grande y no corresponde al sentido, no hay claridad sobre la priorización y sería más lógico elegir a Leticia que tiene una situación más difícil con la cepa brasileña. El país ya está listo ya conoce el proceso, pero sin vacunas, es difícil avanzar”, dijo.



A su turno, el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo Valencia, apuntó que el tema requiere de confianza.



“No estamos inventando un proceso nuevo, tenemos gran experiencia con el PAI, pero hay otras normas y nuevas reglas de juego que no se tenían y no pueden existir dudas al iniciar, la campaña sea eficaz, debe ser simple y fácil de entender”, apuntó.



Sobre la distribución de la vacuna, el Minsalud ha dicho que será equitativa y que se hará dependiendo de la ponderación del grupo poblacional en cada territorio además de la disponibilidad y el comportamiento epidemiológico.



Certificaciones e insumos



El ministerio de Salud ha capacitado y certificado 20 mil personas para vacunar. De igual forma ya se tienen 370.000 diluyentes en las bodegas del Ministerio para usar en las vacunas y este sábado llegará el primer millón de jeringas para la aplicación, “se ha hecho lo posible para garantizar el éxito del Plan Nacional de Vacunación”, dijo el ministro Fernando Ruiz.