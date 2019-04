Colombia buscaría aprovechar la crisis de la fiebre porcina en China

Archivo particular

A pesar de que los productores porcinos del país han identificado el potencial, aún no hay admisibilidad en el mercado.

La epidemia de fiebre porcina africana en China está generando un importante choque en el mercado internacional de este tipo de carne, una crisis en la que muchos países ya están logrando ‘sacar tajada’. Y eso es algo en lo que Colombia querría participar.



(‘Colombia puede ser potencia en exportaciones porcinas’).

A pesar de que China aseguró que tenía la situación bajo control, no fue así y el virus ha generado ya la muerte de millones de cerdos en el país. Tanto así que la firma Rabobank publicó un informe en el que aseguró que la población de 430 millones de estos animales en la potencia asiática se reducirá en alrededor de 30%, entre 130 y 200 millones de unidades.



Así, el desabastecimiento ha incrementado las importaciones hacia el país desde todas partes del mundo. Incluso, en plena guerra comercial con Estados Unidos, China se ha visto obligada a comprar hasta el momento más de 127.000 toneladas estadounidenses, las cuales están gravadas con un arancel de 62%.



Los precios también han crecido. Sin ir más lejos, los futuros del cerdo en la Bolsa de Chicago han crecido un 53,33% desde inicio de marzo, llevando el precio de la libra hasta US$0,91.



Las acciones de las principales compañías de cerdo a nivel mundial también han visto un importante aumento, como es el caso de la brasileña JBS, el mayor productor de carne del mundo, que ha subido un 50% desde el pasado enero.



(La porcicultura, un sector en crecimiento).



Ante este panorama, Colombia muestra su interés de poder llegar a proveer a este mercado. Y aunque los productores nacionales tienen el interés y han analizado las oportunidades, el camino no parece fácil, pues la carne de cerdo local aún no tiene admisibilidad en el mercado de China.



“Hemos identificado un gran potencial hacia el mercado asiático. Por eso creamos nuestra comercializadora internacional, cuyo mayor objetivo es llegar allá. De hecho, en mayo Colombia estará allí en la feria Hopex 2019, que es la primera vez que mostrará la carne de cerdo en Hong Kong, la puerta de entrada perfecta pues tiene unas regulaciones sanitarias más sencillas que Asia continental”, dice Corina Zambrano, vicepresidenta ejecutiva de PorkColombia.



Como afirma la directiva, Colombia cuenta con una producción de unas 410.000 toneladas de carne de cerdo, y asegura que en el momento en el que se logren los permisos, el país podría estar exportando 101.000 toneladas, sobre todo con subproductos del animal que, en China, “tienen un gran valor agregado”, apunta Zambrano.



Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en 2018 se contabilizaron 239.199 granjas porcícolas en el país con una población de 5.507.374 animales.



Pero, aunque los productores afirman que seguirán con los esfuerzos para llegar a China, y que cuentan con el apoyo del Gobierno nacional, aún está lejos. “El acceso sanitario de carne porcina hacia China es un proceso que inició hace relativamente poco, por lo que el Gobierno se encuentra en una etapa de acercamientos protocolarios. En una fase posterior, el Invima presentará un listado de plantas de beneficio porcino para habilitación por parte de las autoridades chinas”, explica la Oficina de Asuntos Internacionales del Invima.



Ante este proceso, Zambrano dejó claro que “contar con el apoyo del Gobierno es fundamental. Y lo que podemos decir es que en la gira que hizo por esa región, la apertura del mercado porcino es una de las prioridades”, indicó.



Precisamente, el Gobierno es otro de los interesados en abrir ese corredor. Laura Valdivieso, viceministra de comercio exterior, afirma que “China es un mercado muy importante para Colombia, es el segundo destino de nuestras exportaciones y tiene una población de 1.300 millones de habitantes con poder adquisitivo. La carne porcina es uno de los productos priorizados y con el que adelantamos un trabajo para lograr la admisibilidad. Avanzamos en un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el ICA, ProColombia y Colombia Productiva para alcanzar los estándares exigidos en China, mercado que importa en carne porcina más de US$2.000 millones. Así que hay un gran potencial para el producto colombiano y trabajamos para aprovechar ese mercado”.



Rubén López Pérez