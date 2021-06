Colombia buscaría menor plazo en sus bonos para cubrir déficit fiscal

Colombia podría comenzar a darle más peso a las ventas de deuda de menor plazo para cubrir su déficit fiscal, buscando reducir los costos por intereses tras una propuesta fallida de reforma tributaria que provocó manifestaciones sociales y elevó los rendimientos de los papeles.



El director de Crédito Público, César Arias, funcionario del Ministerio de Hacienda que supervisa las ventas de deuda, dijo en una entrevista que hablará con inversionistas para definir si reducir los vencimientos de algunos de los bonos que vende en subastas.



"El plan es seguir con lo que tenemos en cuanto a montos", dijo Arias. "Algo que sí estamos empezando a discutir con el mercado es la duración optima de los títulos que están en la subasta por esta circunstancia de mayor empinamiento en las curvas y en el mismo apetito de los inversionistas. Posiblemente va a ser mas corta".



El posible cambio se produce después de que aumentaron los rendimientos de los bonos de largo plazo cuando el presidente, Iván Duque, abandonó su plan fiscal en mayo después de que desencadenara manifestaciones y obligara al entonces ministro de Hacienda a renunciar.



El mes pasado, S&P Global Ratings degradó la calificación de la deuda en moneda extranjera del país a nivel especulativo mientras el Gobierno se enfrenta a crecientes déficits provocados por la pandemia.



Esa caída del mercado de bonos ha pesado a los inversionistas en deuda colombiana denominada en pesos con una pérdida de 11% este año en términos de dólares, según un índice Bloomberg Barclays.



Eso contrasta con una ganancia promedio de 0,2% para sus pares de mercados emergentes. No obstante, Arias dijo que los inversionistas extranjeros continuaron siendo compradores netos de los bonos en pesos colombianos, conocidos como TES, en mayo.



Indicó que extranjeros compraron 4,1 billones de pesos (US$1.100 millones) en estos valores el mes pasado, la misma cantidad que en abril. Aproximadamente una cuarta parte de los bonos locales está en manos de extranjeros.



RESILIENTE A LOS CHOQUES



Actualmente, Colombia ofrece cada dos semanas bonos a tasa fija con vencimiento en 2027, 2036 y 2050, y deuda atada a la inflación con vencimiento en 2029, 2037 y 2049.



"El mercado de TES ha sido resiliente a los choques", dijo Arias. "Muchos han pronosticado salidas de capital del mercado de TES y lo que los datos muestran es todo lo contrario".



Tras el retiro del proyecto de reforma tributaria, el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se enfoca en lograr un amplio consenso antes de enviar una nueva propuesta al Congreso.



El nuevo proyecto de ley probablemente incluirá la eliminación del impuesto del 5% a los tenedores extranjeros de bonos en pesos, dijo Arias. Colombia podría ofrecer sus primeros bonos verdes en el mercado local desde julio, según Arias.



El Ministerio emitirá hasta 2 billones de pesos en papeles que financiarán proyectos que incluyen generación de energía renovable y para combatir la deforestación. La oferta se llevará a cabo mediante subastas o vía sindicación a través de construcción de libro, dijo Arias.



A partir de mediados de junio, el Ministerio comenzará a hacer "mercadeo" de los bonos para determinar el momento de emisión y el vencimiento de los mismos, dijo. ETF de bonos soberanos El Ministerio de Hacienda también viene trabajando en el plan de lanzar un fondo bursátil, o ETF, que, según Arias, podría ampliar la base de compradores de sus bonos en pesos atrayendo a personas naturales como inversionistas.



El lanzamiento esta previsto para el primer semestre de 2022, cuando comenzaría a cotizar en la bolsa de valores del país, según Arias. Posteriormente también podrá operar en la plataforma conocida como MILA que integra las bolsas de Chile, Colombia, México y Perú.



Después de vender US$1.600 millones netos en bonos en el mercado extranjero en enero y US$3.000 millones en abril, Colombia ha completado el 90% de sus ofertas de bonos externos planificadas para este año, confirmó Arias. Pero agrego que no anticipa dificultades para acceder al mercado una vez mas por la cantidad restante "si fuera necesario".



