Colombia, con el mejor centro de pensamiento de la región

De 86 seleccionados, Fedesarrollo fue el mejor centro de pensamiento de América Latina en 2019, según el ránking ‘Global Go to Think Tanks’ realizado por el Lauder Institute de la Universidad de Pennsylvania.



En la clasificación regional, Colombia participa con otros 7 ‘think tank’. Entre el ‘top’ 50 aparece la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en el puesto 24 y, a este, le sigue la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, en la posición 42.



(Los ‘peros’ de Fedesarrollo a la reforma tributaria).

En su orden, continúa Colombian Caribbean Observatory de 56, Dejusticia de 59, el Centro de Investigaciones Socio Jurídicas (Cees) de 64, el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de 66 y el Instituto De Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (Icp) de 78.



En otros temas, Fedesarrollo también mejoró su posición en el mismo ránking, pero global, esto al pasar del puesto 63 en el índice de 2018, a 60 en el del año pasado, entre 176 clasificados.



De acuerdo con Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento en mención, “ocupar por primera vez el puesto número uno en la región es un reconocimiento a la incidencia de Fedesarrollo en las políticas públicas a través de nuestra labor investigativa y académica”.



El directivo además resaltó que esto es una buena noticia no solo para el centro de estudios, sino “también para el país, porque estamos posicionándonos en el ámbito internacional”. Asimismo, dijo que en el mundo hay más de 8.000 centros de este tipo.



De otro lado, cabe indicar que Fedesarrollo es una organización no gubernamental fundada en 1970. Este ‘think tank’ se dedica a la investigación en temas de política económica y social. Además, busca fomentar el desarrollo en las dos áreas en las que se enfoca en el país, directa o indirectamente, mediante estudios, publicaciones y debates que aporten en diferentes segmentos de la política pública.



Los análisis del centro de estudios son financiados por los sectores privado y público, las entidades multilaterales y las fundaciones locales e internacionales.



LOS MEJORES DEL MUNDO



De acuerdo con la clasificación mundial de la Universidad de Pennsylvania, los cinco mejores centros de estudio son: Carnegie Endowment for International Peace (Estados Unidos), Bruegel (Bélgica), French Institute of International Relations (Francia), Center for Strategic and International Studies (Estados Unidos) y Fundação Getulio Vargas (Brasil).