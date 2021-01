Colombia, el tercer peor país en el manejo de covid-19

El ránking de Resiliencia Covid de Bloomberg fue actualizado y dejó a Colombia como el tercer peor país en el manejo del coronavirus. Respecto a la medición del 24 de noviembre, el país descendió 8 puestos.



La lista, que evalúa a las 53 principales economías bajo 11 variables de diversas fuentes, ahora incluye las dosis de vacuna administradas por cada 100 personas, para reflejar el progreso de las campañas de inoculación.



De igual forma agrega los datos de la Universidad Johns Hopkins de los casos reportados en el mes por cada 100.000 personas, lo mismo que la tasa de mortalidad por covid en el mes y desde el inicio de la pandemia; así mismo la tasa de pruebas positivas, el acceso a las vacunas y el porcentaje de población cubierta por los acuerdos de suministro.



Los principales cambios reportados a enero 25 demuestran que en el caso de Colombia aumentaron los casos y las restricciones se hicieron más estrictas, lo que redujo la movilidad de las personas y bajó las perspectivas de recuperación económicas que también evalúa el listado.



También se suma la incertidumbre sobre las vacunas. Por ejemplo, Canadá y el Reino Unido obtuvieron una buena puntuación en el acceso a las vacunas, ya que ordenaron suficientes para inocular más de tres veces su población.



“Las economías avanzadas han visto mejorar su capacidad de prueba y la capacidad de los médicos para prevenir las muertes por Covid con el tiempo, ventajas que no existen en América Latina y África”, señalaron los autores del ránking.



En Colombia, los casos de coronavirus en el personal de salud con corte a 17 de enero son 34.673, de los cuales 33.569 recuperados y otros 85 son fallecidos.



De otro lado, la inversión en infraestructura de salud también es importante, junto con las campañas de educación, la socialización del autocuidado, uso de tapabocas y lavado de manos.



“Esto ha sido clave para evitar bloqueos económicamente paralizantes”, dijo Anthony Fauci, el principal funcionario de enfermedades infecciosas de Estados Unidos.



Los mejores lugares de la región los tienen Chile que ocupa el puesto 29 y Perú que está en el 30. Para el caso peruano, su mejora de 21 lugares en previsión, se dio por el repunte económico en forma de V en el primer mes del 2021.



Aunque, hay que tener en cuenta que, según el Fondo Monetario Internacional, la mayoría de los países de América Latina no podrán volver a los niveles de crecimiento prepandémicos hasta 2023, y el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025, más tarde que en cualquier otro lugar.



México, que ocupa el sitio más bajo de la lista, ha ampliado las vacunas para más personas con pedidos, lo cual haría que su posición mejore en la próxima actualización.



Estados Unidos subió dos puestos, gracias al programa de vacunación del presidente Joe Biden, pero el número de muertos en el territorio sigue siendo el peor del mundo, superando los 400.000 en enero.



Mientras tanto, en Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que lideran el mundo en la vacunación contra covid-19, la falla está en que la cantidad de contagios se ha disparado en ambos sitios.



280 MILLONES DE VACUNAS POR COVAX



El presidente Iván Duque señaló que Colombia está en la lista de países elegibles para recibir vacunas contra la covid-19 en febrero, por parte del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), vinculado a la estrategia COVAX (mecanismo de acceso equitativo mundial a las vacunas contra la covid-19.



Se estima que unos 280 millones de dosis de vacunas anticovid llegarán a América Latina este año a través del programa.



La mayor parte, se dirigirá a los países que han colaborado en la financiación de este plan de inmunización.



De acuerdo con Gina Tambini, representante de la OPS/OMS en Colombia, “la próxima semana se definirá qué países van a recibir estas vacunas en febrero, y Colombia está en este grupo, porque cumple los criterios a considerar”.



Además, la funcionaria señaló que el país está listo para iniciar la vacunación inmediatamente, y el no haber iniciado el proceso de inmunización a esta fecha le permitirá recibirlas prontamente.



El mecanismo ya tiene acuerdos firmados con diferentes laboratorios para tener 2.000 millones de dosis en el transcurso del primer semestre de 2021, y para el segundo semestre cantidades mayores.



También hay una opción de más de 1.000 millones de dosis para futuros acuerdos con varios laboratorios. “Estamos hablando de 6 productos, de 5 laboratorios productores y esto es una buena noticia para los países participantes”, dijo.



La OMS por ahora sólo ha emitido esta aprobación para la vacuna de Pfizer, aunque ha hecho recomendaciones también para la administración de dosis de la vacuna de Moderna, y se espera que en pocos días haga lo mismo con las de AstraZeneca.



Además, se está ultimando la autorización para otras tres vacunas, entre ellas las de Sinopharm y Sinovac, y avanza en el análisis de datos para una luz verde a las de Moderna y la rusa Gamaleya (Sputnik V).