Colombia: en la mira de los mercados por elecciones presidenciales

Las elecciones a la Presidencia colombiana tienen las miradas sobre los mercados y analistas internacionales, quienes observan atentamente quién será el nuevo mandatario y cuáles serán sus principales desafíos económicos. Al respecto, Portafolio conversó con los especialistas Fabiano Borsato (FB), director de operaciones de Torino Capital, y Andrés Abadía (AA), economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics.



¿Cómo llega la economía a esta segunda vuelta?



FB: Colombia ha experimentado un crecimiento del nivel de su actividad económica que ha superado las expectativas, sustentado en buena medida por el incremento significativo del consumo de hogares así como el incremento de los precios petroleros.



Sin embargo, existen factores de riesgo, entre los que destaca la sostenibilidad fiscal.

AA: La economía colombiana llega relativamente fortalecida a esta segunda vuelta. El nivel de actividad económica se encuentra cerca del 9% por encima de los niveles de prepandemia gracias principalmente a un consumo dinámico, un proceso de reapertura de la economía y efecto rezagado de unas política monetaria y fiscal expansiva. La mala noticia es que ya estamos observando señales de agotamiento del ciclo económico, derivado principalmente por una inflación muy elevada y unas condiciones externas muy desafiantes, especialmente para las economías emergentes.



¿Qué debe hacer el próximo gobierno para mantener el crecimiento?



FB: El próximo gobierno debe plantear un mensaje claro en cuanto a la agenda económica a implementar, que consideramos será basada, en buena medida, en el consenso político y el pragmatismo. Así, el próximo presidente debe encontrar las vías para alcanzar el difícil equilibrio entre los beneficios que reporta la renta petrolera sin comprometer el paso hacia la transición energética, en medio de una reforma fiscal que permita elevar el nivel de recaudación y ampliar la base impositiva.



AA: Lo que necesita el nuevo gobierno será implementar políticas económicas de mercado, ortodoxas, que la ayuden a diferenciarse positivamente, que generen confianza, y ayuden a atraer inversiones. De esta forma, se limitará cualquier efecto negativo que se pueda presentar en los mercados. También deberá combatir el primer factor amenazante al inicio del gobierno, que es el de una elevada inflación. Se deberán implementar medidas tradicionales y no tradicionales, como las que están implementando otras economías de mercado, para combatir este flagelo. Deberá ayudar a que tanto los mercados como los inversores internacionales, y claramente los domésticos, confíen en la economía colombiana.



Fabiano Borsanto Cortesía

¿Qué punto macroeconómico destaca de Gustavo Petro?



FB: En materia energética, si bien el candidato Petro planteó durante la primera vuelta frenar la exploración petrolera, en medio de un discurso “antiextractivista” que podría desalentar las inversiones en el sector, observamos que durante la segunda vuelta electoral ha moderado sus planteamientos al respecto, señalando que la transición energética podría tener un ritmo más lento. Otro tema estaría relacionado con el sistema de pensiones. Observamos una baja probabilidad de que tengan lugar cambios radicales en al menos estos aspectos.



AA: Me llama la atención todo lo que tiene que ver con la idea general de implementar reformas estructurales que puedan ayudar a corregir las desigualdades. Me gusta la idea de que el país transite a una economía más responsable ambientalmente. El problema de estas ideas loables es de cómo pretende hacerlo. Me preocupa su programa populista, poco realista, y el riesgo que representa para la estabilidad económica del país, especialmente si se presenta un gasto público desmedido.



¿Y del candidato Rodolfo Hernández?



FB: El candidato ha expresado que recortará el gasto público, reduciendo el IVA desde el 19% al 10% “en cualquier etapa del ciclo económico” teniendo como criterio la simplificación y el combate contra la corrupción. Sin embargo, esta propuesta podría encarecer la producción de algunos bienes y servicios que requieren procesos productivos más complejos.



AA: Me llama la atención todo lo que tiene que ver con su idea general de austeridad y medidas anticorrupción para aumentar el presupuesto nacional, lo referente a la formación para el trabajo, dirigida a potenciar las habilidades técnicas. Pero en lo específico, desafortunadamente, sus planes son muy vagos y hay más dudas que certezas. Lo bueno, al menos, a nivel generalizado, es que va a respetar el libre mercado, la libre empresa y las reglas de juego, lo que impulsaría la inversión, o al menos no la limitaría. Dicho esto, me preocupa su estilo autoritario y el poco respeto que muestra de las normas y procedimientos.



Andrés Abadía Cortesía

ROBERTO CASAS LUGO