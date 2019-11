Colombia enfrenta 868 medidas globales que golpean su comercio

En la actualidad se está extendiendo la idea de que el mundo va directo hacia una ola proteccionista por parte de varios países, la cual está principalmente representada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.



Sin embargo, ni esta es una situación nueva, ni se centra solo en las grandes economías. Prueba de ello es que en estos momentos Colombia enfrenta un total de 868 medidas en el mundo que tienen un impacto negativo en su comercio exterior.



De acuerdo con los datos que recopila el centro Global Trade Alert, el resto de economías del mundo desde la crisis financiera internacional del 2008 y 2009 han tomado un total de 1.512 medidas que, de una u otra forma, han afectado a Colombia de manera directa. De estas, en la actualidad, hay 868 en vigor, después de que se hayan impuesto otras políticas de liberalización o simplemente hayan expirado su plazo.



Pero, como se ha dicho, no todas estas intervenciones son recientes y, de hecho, ni siquiera el momento actual tiene el mayor número de políticas que son dañinas para el comercio de Colombia. En el 2018, la cifra de estas fue de 156, mientras que en 2012 fue de 173 o en 2015 de 170.



Es más, en lo que va de este 2019, año en el que la guerra comercial ha tocado su punto máximo y se ha avivado el proteccionismo mundial, de momento en el mundo se han aplicado tan solo 79 nuevas directrices que golpean a los intercambios nacionales.



Como explican los registros de Global Trade Alert, aunque la mayoría de estas medidas son en forma de aranceles y otro tipo de impuestos a las importaciones, hay muchos otros tipos como normas ‘antidumping’ en contra de Colombia, subsidios que esas economías le hacen a sus industrias en detrimento de las extranjeras o simplemente la imposición de más trámites y burocracia que dificulta la llegada de mercancías hacia esos mercados.



Como explica Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), “en estos momentos es indudable que la economía mundial se ha movido hacia el proteccionismo y que, en este mismo sentido, cada día se utilizan más las normas técnicas como barreras comerciales. Los países buscan proteger su mercado y, para ello, deciden levantar obstáculos al comercio”.



De igual forma, Diego Guevara, profesor de economía y comercio exterior de la Universidad Nacional de Colombia, apunta que “es totalmente real que si bien veníamos de más de 20 años de globalización y desregulación del comercio, además de los beneficios, también tiene fuertes efectos negativos en algunos países y en eso se ve gran parte de los movimientos actuales.



Muchas economías ven que sus aparatos productivos se están afectando, al tiempo que los trabajadores sienten el aspecto negativo de la deslocalización de industrias, lo que impulsa el descontento”.



Con todo, según los datos de la firma, del total de las medidas que se han impuesto en el mundo y que tienen efecto en Colombia, casi el 60% siguen vigentes. Pero lo que es peor, prácticamente el 90% de los productos del país ha sentido el impacto de alguna de estas normativas mundiales.



Asimismo, Global Trade Alert indica que el 68,32% de estas medidas utilizan algún tipo de mecanismo ‘turbio’ o no ajustado a las normas internacionales de comercio. Estos suelen ser los casos que acaban solucionándose en entidades como la Organización Mundial del Comercio.



En cuanto a las industrias de Colombia que han sufrido el mayor número de normativas que tienen un impacto negativo en el comercio, se destacan las relacionadas con los metales como piezas de aluminio o hierro, así como frutas, medicamentos o productos químicos como insecticidas.



Aunque también hay un lado positivo, otros productos como el azúcar, varios tipos de aceites, plásticos o petróleo han registrado intervenciones que han liberado el comercio desde Colombia.



“El aspecto positivo que se puede ver entre estas cifras es que Colombia no es un gran exportador de bienes y manufacturas, por lo que se puede pensar que en el valor final el golpe no será tan llamativo. Incluso, en algunos casos, como estas medidas se adoptan para muchos países indiscriminadamente, a veces puede incluso suponer un beneficio para los productores nacionales”, dice Guevara.



ORIGEN DE LAS NORMAS



Según los registros desde la crisis financiera, Estados Unidos es el país que ha tomado más medidas que han perjudicado el comercio de Colombia, con un total de 443, mientras que tan solo han tenido lugar 65 que hayan beneficiado al país. Los metales y los textiles han sido los objetivos que han recibido estas acciones restrictivas.



De manera conjunta, Latinoamérica y el Caribe también sobresale con este tipo de medidas, pues desde los países de la región se han emitido un total de 831 políticas nocivas para el comercio nacional. Tan solo 367 han sido positivas. Además de los metales, alimentos, azúcar y pesticidas son los productos en la mira de estas naciones.



Por poner algunos de los ejemplos de las últimas medidas que se han adoptado contra Colombia, la más reciente es una del primero de noviembre, por parte de India, que ha impuesto un registro previo a un impuesto para el hierro y acero nacional.



De igual forma, con fecha de 23 de septiembre de 2019, Estados Unidos tomó la decisión de imponer aranceles a los ganchos de ropa y agrega otra carga a las importaciones de prendas de vestir.



De igual forma, el primero de septiembre Australia adoptó una norma que limita los permisos para la importación de flores cortadas y follaje, lo que impacta en esa industria del país. También, Canadá lanzó normas recientemente para evitar el ‘dumping’ de acero.



Como explica Global Trade Alert, si bien no todas estas medidas son específicamente tomadas para Colombia, al aplicar para todos los países del mundo, las economías nacionales se ven afectadas.



NIVEL GLOBAL, EN MÍNIMOS



Más allá de Colombia, el último reporte de Global Trade Alert, junto con la Universidad de San Galo en Suiza, ponen de relieve que a nivel mundial sí que se puede observar que las medidas que se han adoptado durante este año, que van a favor del comercio mundial, son las más bajas de la última década.



Y, frente a lo que se puede pensar, Estados Unidos no lidera la clasificación, sino que otras economías como China, Brasil, India e Indonesia ocupan las primeras posiciones.



En cuanto a las medidas que afectan al comercio, Colombia ha aportado un total de 90 intervenciones, mientras que, en este listado, EE. UU. sí que está en primer lugar con una cifra de 2.044. Subsidios, aranceles y restricciones, las más usadas.