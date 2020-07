Colombia, entre los 15 países más afectados por la pandemia

Aunque Colombia se mantuvo durante semanas con bajos niveles de contagio y muertes en el inicio de la pandemia, el impulso que ha registrado el coronavirus en las últimas semanas ha colocado al país entre los 15 del mundo que sufren una mayor afectación en la mayoría de indicadores.



(Lea: Así trabaja Colombia para adquirir la vacuna contra el Covid-19)

De hecho, este domingo Colombia superó a Italia en cuanto al número de contagios, al tiempo que el nuevo récord diario de 10.284 casos que reportó ayer, primera jornada con más de 10.000, se acerca cada vez más a otro de los países que estuvo más afectado, España, que tiene 278.782, al cual al ritmo actual rebasaría antes de que termine la semana.



(Lea: Colombia superó por primera vez los 10.000 contagios diarios de Covid)



Y es que Colombia incrementó exponencialmente sus contagios en los últimos meses. Mientras que el crecimiento durante mayo fue de 319,3% (22.377 casos), este dato fue de 220,8% en junio (67.353 casos) y, hasta el de ayer, de 162,1% en julio, con 165.376 nuevos contagios en el país.



(Lea: Colombia llegó a equilibrio entre recuperados y contagiados de covid)



Todo esto ha ubicado a Colombia en los 15 primeros puestos en cuanto a su afectación en varias de las mediciones. Sin ir más lejos, en la de casos totales se encuentra en la posición 14, detrás de España y muy cerca de Pakistán y Arabia Saudí, según los datos que recopila diariamente la Universidad John Hopkins.



Pero no es la única cifra. En cuanto a fallecimientos acumulados, Colombia superó ayer a Canadá y se ubicó en la posición 15 del mundo, con un total de 9.047 frente a los 8.957 del país norteamericano. Ya está cerca de las cifras de Alemania (9.131) y Chile (9.240).



Asimismo, teniendo en cuenta tan solo el reporte de ayer, la situación es más grave para el país. Según los datos que recopila el portal Worldometers, con fecha de ayer, Colombia fue el quinto país del mundo que reportó más muertes (297), por detrás de Estados Unidos (1.021), Brasil (860), India (776) y México (342).



Sumado a esto, fue el país que presentó la mayor tasa de fallecidos por millón de habitantes del mundo. Según Worldometers, la cifra nacional fue de 5,83, muy por encima de la de Estados Unidos, que ayer fue de 3,08.



Y volviendo a lo casos diarios, con los 10.284, Colombia fue el cuarto país con un mayor dato ayer, solo superado por Estados Unidos (57.745), India (49.622) y Brasil con 39.711.

Si se cuentan las muertes acumuladas de Colombia por cada millón de habitantes, el país se encuentra en la posición 18 a nivel internacional, con una tasa de 178, en un ránquin que lidera Bélgica (847), seguido por Reino Unido (676) y España (608).



Cabe mencionar, eso sí, que Colombia también entró entre los 15 países del mundo con un mayor número de recuperados de la enfermedad, con un total de 136.690, lo que supone alrededor de la mitad de las personas contagiadas.



Teniendo en cuenta todos estos indicadores, y contando que el resto de países con un número de casos cercano no crece al mismo ritmo (Pakistán, Arabia Saudí y España), Colombia entraría en los próximos días a formar parte de los 10 países con más casos a nivel internacional.



Según Worldometers, Colombia está en estos momentos en la posición 29 del mundo en cuanto a la realización total de pruebas para detectar el virus.



Esto, en un entorno en el que se mantiene la propagación del coronavirus en Latinoamérica, región que ya desde hace semanas se convirtió en el epicentro de la pandemia, con casi 4,5 millones de contagios de los 16,5 millones que hay registrados en todo el mundo.



Perú, Chile, Brasil y México ya forman parte entre los 10 países del mundo con más contagios de covid-19.



TEMOR POR LOS REBROTES



Pero aunque Colombia presenta uno de los mayores datos de nuevos contagios en estos momentos, otros países están lidiando con otra problemática: el registro de rebrotes que se pueden convertir en nuevas olas de la pandemia.



Uno de los más llamativos ha sido España, que en la última jornada registró 905 nuevos casos, y bordean los 5.000 desde el final de la semana pasada. Este incremento ha generado, entre otras cosas, que el país haya vuelto a adoptar medidas restrictivas como el cierre de discotecas, la obligatoriedad de llevar mascarilla en Madrid o la limitación en el número de personas en las reuniones.



Y aunque el gobierno asegura que el rebrote no se convertirá en una segunda ola, varios países europeos han recomendado no viajar por el momento a este país.



Otro de los casos es Estados Unidos que desde hace semanas repuntó en los nuevos contagios en varias zonas del país. Solo en Florida ayer hubo casi 9.000.



Pero no es el único, en China subió a 68 el número de nuevos casos, su mayor incremento en tres meses, mientras que en Australia el gobierno anunció 532 nuevos casos y seis fallecidos.



Francia en la última semana registra casi 1.000 casos diarios en promedio, un dato similar al de Reino Unido. En Israel el Gobierno dio mayores poderes al ejército para controlar el alza.