‘Colombia es más que café’

Para Tadashi Nakamura, un exitoso empresario en Japón y quien estuvo de visita en nuestro país, existe una cara desconocida de Colombia para los japoneses, que bien promocionada podría ser una gran oportunidad para beneficiarse, entre otras cosas, de mayor turismo.



Esta es la tercera vez que viene a Colombia. Y, además de Bogotá, realizó un recorrido por Medellín, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, ciudades en las cuales visitó diferentes cultivos agrícolas, plantas procesadoras de alimentos, de flores, de motocicletas, centros turísticos, y hasta proyectos inmobiliarios de vivienda y salud.



(Colombia va por más inversiones de Asia).

Recuerda que siempre había oído hablar de Medellín, pero –como suele suceder para la mayoría de los nipones– solamente sobre lo que muestran las noticias en su país de las comunas y las zonas deprimidas de esta metrópoli colombiana.



Sin embargo, Tadashi Nakamura, el llamado ‘rey de las televentas’, luego de recorrer por unos días la capital de Antioquia, terminó enamorado de la ‘ciudad de la eterna primavera’. “Quedé muy impresionado, por ejemplo, con El Poblado, es un barrio muy agradable y totalmente desconocido para Japón. Esa es la cara de Colombia que hay que mostrar”, sostiene.



Quien es reconocido como uno de los empresarios más exitosos del país del sol naciente, por fundar el canal de ventas por televisión Shop Japan, es ahora un admirador de Colombia. “Si algo tiene claro el japonés es la calidad de su café –explica–. Pero no tiene ni idea de muchas otras delicias que existen en el país, como el aguacate o las frutas exóticas, por ejemplo. Son productos que ayudarán a mostrar a mis compatriotas que Colombia no es solo café”, afirma Nakamura.



Este empresario, que vendió su compañía en el 2016 al gigante de las telecomunicaciones DoCoMo, y quien es, además, Cónsul Honorario de Colombia en Nagoya (la cuarta ciudad más grande de Japón), en esta entrevista con Portafolio, dice que Colombia debe optimizar sus recursos de promoción, llegando a audiencias especializadas en temas de interés para los japoneses. Por ello, recomienda a las autoridades turísticas colombianas aprovechar esa otra cara de nuestro país –para muchos desconocida–, a través de una mayor promoción que muestre, entre otros, su biodiversidad geográfica para incrementar el número de visitantes japoneses.



Para usted, ¿qué le faltaría a las campañas de turismo colombianas para tener mayor impacto en Japón?



La promoción del turismo debe estar dirigida a temas de interés para los japoneses. Hay que contar los aspectos que a un japonés promedio le interesaría. Por ejemplo, la altura a la que se encuentra Bogotá, o que en Colombia es posible pasar de una temperatura cercana a los 0 grados en la Sierra Nevada de Santa Marta, a una cálida a orillas del mar, o bien de la templada capital de la República a la tierra caliente de Ibagué. Mostrar que se pueden experimentar los diferentes pisos térmicos, algo que no es muy conocido en Japón.



¿De qué manera se debería, entonces, promocionar al país?



La promoción de Colombia por los medios masivos debería ser más direccionada, y sería importante emplear más recursos para invitar a representantes de agencias de viajes que lleven mensajes más interesantes para el japonés promedio. A mucha gente de allí le gusta, por ejemplo, correr maratones, por lo que una buena idea sería invitar a los turistas a programas dirigidos de entrenamiento en Bogotá y, a la vez, ofrecerles planes complementarios, bien sea culturales o culinarios. También es muy importante ayudarles a identificar la ruta más corta y eficiente entre Tokio y Bogotá, ya que nuestros turistas son, en su mayoría, de edades mayores.



¿Cuál considera usted es el medio más efectivo para divulgar una campaña de promoción de Colombia en Japón?



Una manera eficaz de hacerlo es a través de los canales de televisión regionales. Actualmente, en Japón se está gestando una relación entre el canal oficial de la prefectura de Gifu y el canal local Telemedellín para intercambiar contenidos, alianza que ha sido súper eficiente para promocionar la cultura de ambos países, lo que demuestra que no hay que depender únicamente de los recursos estatales para promover a los países, sino que también existen maneras de trabajar entre los entes privados. Por ello, uno de mis planes es invitar al presidente del canal de Gifu para que visite la ciudad de Medellín, y de esta manera poder generar más acercamientos entre los dos canales.



(¿Situación difícil para el café en el 2019?).



El japonés es muy temático, por ejemplo el café, las flores o el avistamiento de aves, son posibilidades de contenido que generan mucho interés en el público.



Por eso, insisto, en que Colombia debe realizar mayor publicidad dirigida a nichos específicos de mercado en Japón para lograr que un mayor número de turistas vengan a conocer el país.



¿Qué oportunidades existen para los colombianos en su país?



Recientemente, el gobierno de Japón modificó la ley de inmigración para atraer mano de obra calificada extranjera por periodos de tiempo limitados. La población del Japón está decreciendo, y existe escasez de trabajadores, por lo cual muchas empresas y fábricas están empezando a tener problemas para suplir sus necesidades personal.



Colombia, como muchos otros países, tiene la oportunidad de capacitar jóvenes profesionales en idioma japonés, quienes pueden permanecer cierto número de años trabajando en Japón y adquiriendo conocimiento, el cual, posteriormente, podrán traer de vuelta a su país.



Durante esta visita a Colombia, tuve la oportunidad de entrevistarme con representantes del Sena y de las universidades Eafit y Los Andes. Tanto para técnicos como profesionales, es un momento de enormes oportunidades en Japón. Pero el punto de partida es tener unas buenas bases de idioma Japonés.



COMERCIO BILATERAL



Este empresario esta convencido de que el potencial de crecimiento del comercio bilateral y de inversión japonesa en Colombia es enorme.



Durante su reunión con el Ministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo, le manifestó su total disposición para organizar foros con empresarios de la región de Kansai donde está la importante ciudad indusdustrial de Nagoya.



Insiste en que Colombia debe optimizar sus recursos de promoción, llegando a audiencias especializadas en temas de interés para los Japoneses.