‘Colombia es un eje de desarrollo editorial’

La compañía SM Educación elevará la inversión durante los próximos dos años en Colombia, con la idea de desarrollar nuevos productos y para la formación de niños y jóvenes.

​

(Lea: La educación en la era digital)



Sin embargo, el conglomerado, con una trayectoria de 80 años, ha invertido en el país es desde que inició operaciones hace 13 años.



(Lea: La nueva apuesta de SM Educación al sector editorial en Colombia)

El director general para Colombia de SM Educación, Juan Pablo Pérez Molina, dice que este grupo editorial de origen español, que se encuentra presente en 8.000 colegios en el mundo, le apuesta a Colombia como un eje de desarrollo.



El directivo también señala que el uso del papel no está siendo desplazado en la educación y complementa con los soportes digitales. También asevera que la enseñanza de la clase de religión católica en Colombia tiene una fundamentación asociada a los valores y los principios y no a la creencia en ella.



¿Cómo está la industria de producción de libros escolares en el país?

​

Tiene una tendencia a crecer. El Ministerio de Educación está trabajando en generar una política de compra pública, en la que la adquisición de textos sea un tema un poco más formal, como sucede en países desarrollados o que tienen otras características al nuestro, como Chile. El Ministerio está trabajando fuerte en lograr este tipo de acuerdos. Además, en los colegios está creciendo la demanda de textos porque cada vez hay más alumnos.



De otra parte, el uso del papel no está siendo desplazado y complementa.

Hay casos en donde los colegios están migrando, especialmente en los grados superiores, a que el contenido sea ciento por ciento digital porque los jóvenes logran tener un adecuado uso del material. Sin embargo, en los primeros cursos el digital no está tan fuerte y es parte de la cultura que se puede desarrollar de la mano con docentes, colegios y el Gobierno.



¿Cómo los están afectando las nuevas maneras de educar como las plataformas virtuales de educación?

​

Más que afectarnos nos están retando porque lleva a inventar nuevas y mejores formas de educar. Hoy, existen muchos recursos, bondades, artículos, ayudas, recursos digitales, juegos y gamificación. Esta última es una metodología que logra que el usuario se conecte, por lo que el reto está en cada vez tener más ofertas para todo tipo de público. Modalidades como el ‘homeschooling’, por ejemplo, son dinámicas y atractivas y con el material digital podrían funcionar bien.



¿Cuál es la facturación local del sector?

​

Son como $272.000 millones anuales en Didáctica, que es la categoría en donde están clasificadas las editoriales por la Cámara Colombiana del Libro.



¿La enseñanza de materias como religión, teniendo en cuenta el espíritu de SM Educación a través de colegios católicos, no está revaluada?

​

No, y por un lado puede estar orientada a la creencia de alguna inclinación, pero tiene una fundamentación muy básica y asociada a los valores y los principios. Existe un contenido con la Conferencia Episcopal que está basado en los estándares y ellos dicen que todos los jóvenes entre primero y once grado puedan tener unos fundamentos de cómo poner en práctica los principios y valores. Incluso imparten competencias blandas, que se pueden desarrollar para tener una mejor interacción, y son complementarias a la clase de Religión.



La clase no es solo estudiar la Biblia. Incluso hay colegios no confesionales que tienen la asignatura y centros educativos de estratos medios, altos y bajos donde la imparten sin profesarla. Es decir son laicos y la dictan como un equivalente o complemento a las de ética y humanidades.



¿Como cambia la transformación digital, incluso la forma de calificar, revisar exámenes o lograr mayores eficiencias en los procesos educativos?

​

El gran enfoque que tenemos no está en llenar de herramientas a los usuarios. Pasa algo muy curioso y es que cada vez salen nuevas cosas y los colegios van adquiriendo soluciones como si estuvieran haciendo una gran hamburguesa y quedan con un producto muy grande, que no pueden comer.



Nuestra idea está en simplificar eso, en hacer que el colegio o las entidades tengan las soluciones adecuadas. Por ejemplo, ya existen soluciones en donde evaluar a los alumnos se puede hacer desde el celular del docente.



La institución, a partir de una plataforma, crea las evaluaciones, se las entrega a los alumnos, estos las llenan a mano, con lápiz o con esfero, y después el profesor las lee desde el móvil y automáticamente quedan evaluadas y cargadas en la libreta de calificaciones. De esa manera, el profesor pueda dedicarle más tiempo a los alumnos e identificar quiénes tienen vacíos y qué puede hacer para mejorar.



¿Cree que la transformación digital sí ha llegado a los colegios del país?

​

Sí, pero no se ha apropiado. Ello, debido a que a los colegios les han llegado grandes volúmenes de contenidos digitales y herramientas. Sin embargo, el truco de la implementación es el momento en que tengan contenidos, herramientas y plataformas que se puedan usar de acuerdo al tipo de colegio.



¿El grupo editorial planea desde España conseguir recursos de alguna manera para ampliar la capacidad de crecimiento en Colombia?

​

Tenemos varias fuentes y una es que vamos a trabajar fuerte para lograr mayor participación de mercado. La segunda es que somos parte de un grupo empresarial presente en 10 países. Por ejemplo, acaba de comprar una empresa en Ecuador. En Colombia puntualmente estimamos una inversión cercana a US$4 millones.



¿Han tenido que ser más eficientes en la operación en Colombia, justamente por estos cambios de mercado?

​

Efectivamente, hace un año empezamos un proceso de transformación y se dio el cambio de dirección. La mayoría de los ajustes se orienta a tener el mejor resultado.