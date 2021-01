Colombia espera el arribo de grandes inversiones en 2021

Colombia espera que la inversión extranjera crezca un 22,5 % en 2021, especialmente en sectores como las industrias 4.0 y tercerización de servicios, así como agroindustria, energías renovables, turismo, infraestructura y manufacturas, informaron fuentes oficiales.



"La inversión extranjera será determinante en la reactivación económica porque es un motor en la creación de nuevos empleos y mayor calidad de vida en las regiones del país", aseguró la presidencia de ProColombia, Flavia Santoro, en un comunicado de su oficina.



El país también busca nuevas inversiones derivadas de una estrategia externalización de servicios, así como del arribo de grandes inversiones. En 2021, agregó la información, se espera "una recuperación de la economía colombiana con una variación del PIB entre el 4 % y 5 %".



ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN



ProColombia lidera la estrategia de atracción de inversión para el país en la que participan los sectores público y privado que buscan aprovechar "la reconfiguración comercial que se está gestando globalmente, la relocalización de operaciones de multinacionales y las ventajas que tiene Colombia frente a otros mercados de la región", agregó Santoro.



Un ejemplo de ello es el anunció que hizo en los últimos días la multinacional de origen irlandés Smurfit Kappa, que prevé construir una planta de empaques corrugados en Guarne, municipio del departamento de Antioquia (noroeste) con una inversión de 50 millones de dólares.



Las obras comenzarán en el primer trimestre de este año y generarán unos 345 empleos en la región, así como "fortalecerá su portafolio de soluciones de empaque para los sectores de consumo masivo, industrial y agrícola , entre otros", añadió ProColombia.



Justamente en ese municipio, este año Pepsico construirá una nueva planta de producción que se espera esté en operación en 2022. En ella se invertirán 93 millones de dólares y se crearán unos 400 empleos.



Otro de los proyectos ambiciosos que tendrá Colombia este año es el inicio de las obras de Arena del Río, una infraestructura para eventos y espectáculos que se desarrollará en Barranquilla y contará con una inversión de 407 millones de dólares y la generación de más de 9.000 empleos.



"Este complejo que se espera sea inaugurado en 2024, incluirá un escenario para multieventos, un hotel de 500 habitaciones y 100 apartamentos; es considerado el primero de su tipo en Latinoamérica, cuenta con inversión de las firmas Two Way Stadiums y Umusic Hotels", señaló ProColombia.



OTRAS INVERSIONES



La compañía canadiense Talent.com, que opera en más de 79 países y es el segundo buscador de empleo en línea más grande del mundo, tiene en Medellín "el soporte tecnológico de toda su operación global" y este año prevé "duplicar su nómina y llegar a 200 posiciones laborales y a 400 en 2022.



Es por ello que estima reinvertir entre 5 y 10 millones de dólares en los próximos dos años. También aparecen fondos de capital europeo como Buysse & Partners y Andes Plus Impact I, que señalaron que Colombia estará en sus planes de negocio durante 2021.



Por otra parte, ProColombia señaló que facilitó en 2020 la llegada de 197 proyectos de 41 países y en cuyo desarrollo se estiman inversiones por 9.077 millones de dólares con las que se esperan generar más de 70.800 empleos en 19 departamentos.



