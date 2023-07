EE.UU. se mantiene como principal destino de exportaciones colombianas

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) reveló este martes que en lo que lleva el 2023, Estados Unidos continúa siendo el destino número uno de las exportaciones colombianas. Según la firma Colombia exportaría el 26% del total mundial.



Datos registrados por la compañía muestran que hasta mayo de 2023, las exportaciones colombianas a Estados Unidos se registraron en US$ 5.310,2 millones, lo que representa una reducción del 11 % con respecto al mismo periodo en 2022.



Esta contracción se explicaría por la afectación de la dinámica del sector minero-energético, de acuerdo con el Dane.



“A pesar de la caída de las exportaciones hacia Estados Unidos, este país se mantiene como el principal socio comercial de Colombia, consolidando el 26% del total de la canasta exportadora y en donde el sector no minero-energético sigue presentando un alza. En los primeros cinco meses de 2023, registró ventas por el orden de US$ 3.300,3 millones, un crecimiento de 3,1%; a pesar del alza enfrenta retos importantes”, señaló María Claudia Lacouture, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.



Los sectores que generan alertas a nivel de exportaciones, según Lacouture, serían “el agrícola, que ha caído 9,2%, explicado por un menor dinamismo en venta de flores por cuenta de mayores costos en la cadena productiva. También, el sector cafetero por menores niveles de producción y bajas en los precios por carga. La inflación sigue impactando sectores”.



Ahora bien, los productos que siguen exportándose y han registrado una alza importante son, según la compañía: bananos frescos con un crecimiento de 7,7 %., extractos y esencias de café se alzaron 14,3 %, filetes de tilapia aumentaron 59 %, el azúcar de caña sólida +44,3 %, las frutas y partes preparadas o conservadas +23,6 %, el café soluble liofilizado +55,6 %, los plátanos frescos +350,8 %, los claveles frescos 4,2 %, las grasas y aceites animales o vegetales +236,4 % y aceite de palma en bruto un +100 %, entre otros.



En cuanto al sector manufacturero, los principales crecimientos los tuvieron los siguientes productos: puertas, ventanas y marcos de aluminio que ascendieron 66%, transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 1.000 kva pero inferior a 10.000 kva un alza de 438%, los neumáticos nuevos de caucho con +49,6 %, la ropa de tocador o de cocina de algodón +25,4%, el ferroníquel +34,9%, tapas de plástico +39,5%, transformadores de dieléctrico líquido de potencia inferior o igual a 650 kva con +33.443,2%, las placas y hojas lisas de vidrio colado registró +81,3%, ácido cítrico con +97,3 %, y conductores eléctricos de aluminio que alcanzó +98,3%, entre otros.



Al respecto Lacouture manifiesta que: “Si bien la demanda de Estados Unidos está presentando desaceleración, los productos transformados o intermedios se mantienen al alza. Es momento de tener una política que estimule las exportaciones NME para fortalecer la economía del país y evitar que la desaceleración, que también se espera en Colombia, tenga mayores impactos".



Por otro lado, AmCham Colombia señala que el país debería aprovechar algunas oportunidades para el sector agroindustrial para que crezcan las exportaciones a Estados Unidos en los próximos años, que implicaría " fortalecer la cadena productiva, aumentar su competitividad con mayor tecnología y una estrecha articulación público-privada".



Finalmente, la compañía asegura que a nivel general las exportaciones en Colombia cayeron entre enero y mayo de 2023, de US$ 22.914 millones a US$ 20.600, también se redujeron las exportaciones minero-energéticas en 14 %.



