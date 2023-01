Inflación seguirá alta y alza de tasas solo se sentiría en unos meses

Colombia sorprendió a la mayoría de los analistas al desacelerar el ritmo del endurecimiento monetario después de que el peso protagonizara uno de los mayores repuntes en los mercados emergentes y la economía mostrara signos de una fuerte desaceleración.



El Banco Central elevó este viernes 27 de enero su tasa de referencia en tres cuartos de punto porcentual a 12,75 %, dijo a los periodistas el gerente general, Leonardo Villar, después de la reunión.

Se prevé que la decisión sea una de las últimas de la serie de alzas más restrictiva en la historia del banco que comenzó hace un año y medio. En las últimas semanas, el banco central recibió algo de ayuda en su lucha contra la inflación de los mercados de divisas, ya que el peso se recupero después de hundirse entre junio y noviembre.

El mercado recibió, a su vez, con optimismo la decisión del Banco de la República. "Es una decisión acertada y oportuna. Si bien la inflación sigue siendo mayor que la tasa de interés, este aumento es fundamental porque le da una señal al mercado ya que mientras la inflación no comience a bajar, las tasas de interés seguirán subiendo para desestimular la demanda", explica Hernando Zuleta, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.



De acuerdo con el experto, esa señal hace que las personas ajusten sus expectativas de inflación. "Un banco central que no sube las tasa de interés cuando la inflación está alta, da la señal de que no va a luchar para reducir la inflación y en ese sentido las expectativas no se reducen", puntualiza Zuleta.

¿Qué sigue para el país?

De acuerdo con Zuleta, la inflación de enero seguirá siendo muy alta y este tipo de incrementos en tasas solo tendrá efectos en un par de meses. "Esperemos que la inflación se quiebre antes de la siguiente decisión de la junta", aseguró.

Los datos de actividad económica y ventas minoristas muestran un enfriamiento del crecimiento, a medida que las tasas de interés para los consumidores y los compradores de viviendas continúan ajustándose al alza después de un año y medio de aumentos en las tasas de interés.



El banco pronostica que el crecimiento se desacelerará a 0,5 % este año, desde 8% en 2022.

PORTAFOLIO

Con información de Bloomberg*