Colombia llega a dos años de pandemia con retos pendientes

El 6 de marzo de 2020 arribó el covid-19 al país. Una colombiana de 19 años, que regresaba de Italia, fue el primer caso detectado.



Secretarios de Salud del país, EPS, IPS, aseguradoras y agremiaciones se reunieron alrededor de un objetivo: ganar tiempo ante la inminente ola de contagios.

El anuncio de la emergencia sanitaria, el jueves 12 marzo de ese año, paralizó a los 58,88 millones de colombianos, quienes anonadados por la alocución presidencial, no imaginaban que esta situación de zozobra se extendería por dos años.



El cierre de fronteras, y el aislamiento obligatorio fueron las primeras señales de temor.

La vida cotidiana, tal como se conocía cambió para siempre, así lo reconoce el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, quien afirma que los cuidados, el uso de la mascarilla y la prevención ante el inminente riesgo, llegaron para quedarse. “Eliminamos el uso restrictivo del tapabocas al aire libre en territorios vacunados y los ciudadanos siguen usándolo”, agregó, con sorpresa ante el cambio de conducta del colombiano.



A la fecha el covid-19 deja en el país, 138.939 muertes, y 6’065.801 contagios, siendo Bogotá y Antioquia, las regiones más afectadas. El país enfrentó uno de sus peores picos en junio del año pasado, cuando las muertes diarias llegaron a 679.



Para el Ministro de Salud estas situaciones dolorosas, como el duelo, que sufrió alteraciones por las condiciones de la pandemia, dejarán secuelas en la salud mental de los colombianos.



“La fase aguda de la enfermedad nos dejará deudas en salud mental sobre todo por los duelos que no se elaboraron, por el hecho de que simplemente las familias no pudieron enterrar sus muertos”.



IMPACTOS SOCIALES



El teletrabajo y las clases remotas se convirtieron en estrategias para evitar los contagios y mantener a salvo a la población de riesgo que tendría contacto con niños y sus familiares.



Así las cosas, Colombia mantuvo sus escuelas cerradas durante 77 semanas, de acuerdo con el último informe del El Fondo Monetario Internacional, ocupando el puesto 6 en los países donde más se perdieron clases.



Respecto al empleo, tras dos años de pandemia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística señaló que para el último año del 2021, aún hay un rezago de 3%, en comparación con los 8,99 millones de contratos dependientes que se tenían registrados en el país para diciembre de 2019.



Como reto, tras superar la fase aguda de la pandemia, el Ministro de Salud indicó que este sector deberá asumir las secuelas que esta enfermedad dejó en los recuperados.

“Con el poscovid, nos va quedar un número importante de personas con problemas cardiovasculares, neurológicos que vamos a tener que seguir tratando con todo el sistema. Esto va a generar una carga adicional de enfermedad”, señaló.



A su vez, argumentó que es necesario que EPS e IPS sumen esfuerzos para cumplir con las consecuencias psicológicas que dejó la pandemia en los colombianos.

Ante esto, Wilson Lopez, profesor titular de la facultad de psicología de la Universidad Javeriana, señaló que el Gobierno debe invertir más en la salud preventiva para disminuir las consecuencias que dejó este hecho.



Agregó que los niños de hoy que vivieron estos dos años de encierro y miedos tendrán problemas seguramente en su juventud y los jóvenes en su adultez y estos en su vejez.



LA VACUNACIÓN



El 18 de febrero de 2021 empezó un capítulo de esperanza en Colombia, tras la espera de los primeros lotes de vacuna, en Sincelejo. Una ciudadana fue la primera en recibir una dosis del biológico de Pfizer. Esta estrategia cumplió ya un año desde su implementación y ha permitido que el 40,2% de los municipios del país puedan dejar de usar tapabocas. Así las cosas, el plan de vacunación ha conseguido una cobertura del 81,4% en primeras dosis, y el 65,9 % de la población ya tiene el esquema completo. Además los refuerzos ya son más de 8 millones.



El Ministro de Salud señaló que con la vacunación y la inmunización que se da por el contagio se espera una disminución de casos, que podría conducir a la endemia.

“Ya hay una reducción, estamos alrededor de los 40 fallecidos diariamente, previsiblemente vamos a tener unas semanas con muy bajos contagios y fallecimientos”, dijo.



En ese sentido el Epidemiólogos como Óscar Gómez de la Javeriana coinciden en que debe seguir un enfoque de prevención ante posibles cepas.

