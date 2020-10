Colombia llega al millón de contagios por coronavirus

Mucho ha pasado desde el 6 de marzo, cuando las autoridades confirmaron el primer caso de coronavirus en el país, hasta el millón que Colombia alcanza este sábado.



(Muertes por coronavirus en Colombia se acercan a 30.000).

“El llegar a un millón de contagiados se puede interpretar de dos maneras, la primera es que el virus está circulando a ese nivel en todo el territorio, y la segunda es la capacidad que tiene el país para hacer el diagnóstico, como ocurre en muchas partes de América Latina, donde pueden tener cifras iguales o más altas que acá pero no las han detectado, pues no pueden hacer un seguimiento adecuado”, explicó Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios sobre la covid-19 en Colombia.



La cuarentena obligatoria, que comenzó a regir en Colombia desde el 22 de marzo, continuó con medidas y extensión hasta el 30 de agosto. Así, se totalizaron 160 días de cuarentena.



(Cifra de contagios de coronavirus en Colombia se acerca a un millón).



En ese tiempo se logró que el país aumentara su capacidad para enfrentar la pandemia, se duplicaron las unidades de cuidados intensivos (UCI) disponibles, se creó la reserva estratégica nacional de materiales sanitarios y se montó el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (Prass) con los que se hizo frente a la primera ola de contagios.



“Arrancamos con 5.400 camas de cuidados intensivos cuando comenzó la pandemia, y hoy tenemos cerca de 10.800, entonces eso permitió que todo aquel que necesitara una tuviese acceso. En la actualidad podemos decir que Colombia es el tercer país de América Latina, después de Chile y Uruguay, con el mayor número de pruebas por cada 1.000 habitantes, pues pasamos de unas 500 o 600 en marzo, a unas 50.000 entre septiembre y octubre. Ahora bien, por cada caso también es posible que tengamos entre 8 o 10 que no se han diagnosticado”, consideró Álvarez.



Así las cosas, en Colombia se habrían contagiado entonces unas 10 millones de personas, lo que explica el avance de la enfermedad, y siguen siendo más las personas susceptibles a los recuperados en el país.



“Colombia ha logrado una mayor capacidad en el manejo de los pacientes en los hospitales y los medicos conocen los protocolos, pero no es que se controle la pandemia por tener esto, solo se mitiga el impacto. Se debe mejorar también en la en corresponsabilidad de las medidas de prevención. Hasta que no haya un tratamiento o vacuna, esta se convierte en la mejor arma”, agregó Álvarez.



La preocupación en la cantidad de casos no oficiales es latente: “es posible que estemos en una situación de subregistro, pues estos son datos del sistema de vigilancia de salud pública pueden ser tres o cuatro veces más altos y no solo ocurre aquí. Con los estudios que adelanta el Instituto Nacional de Salud, en tres o cuatro meses veremos el impacto real”, afirmó Jorge Martín Rodríguez, profesor e investigador del Instituto de Salud pública de la Universidad Javeriana.



REPUNTE O SEGUNDA OLA



Aunque en este momento la situación del país es otra, no deja de mirar de reojo los ejemplos de Alemania, España y Francia, que tras flexibilizar las medidas y llegar a números bajos en contagios, ahora por el rebrote de la enfermedad han tenido que tomar medidas restrictivas de la movilidad, como toques de queda y cuarentenas sectorizadas.



Esto, sin duda, empañará el panorama económico de Europa una vez más, pues solo en octubre, el índice de actividad de la eurozona se ubicó en 49,4 puntos, lo que significa contracción y se convierte en el peor dato desde junio. Esto deja claro el impacto de nuevas medidas restrictivas.



Pero aunque ahora la situación exterior es más llamativa, a nivel nacional también hay casos preocupantes. Uno es el de Antioquia, que la semana pasada lideró las cifras de contagios diarios, sumando 8.736 casos, y esta semana acumuló 6.225. El departamento está en alerta roja de la red hospitalaria, e incluso ya se estudian medidas como ya ocurrió en meses anteriores.



Pero la situación es distinta en todo el país. El ministro de salud, Fernando Ruiz, indicó que Colombia no está presentando rebrote de casos, pero que hay cuatro ciudades que tenían lento crecimiento en número de contagios y esa variable está cambiando.



“En Manizales, Ibagué, Armenia y Tunja, municipios donde la población adulta se ha cuidado bastante bien y la afectación ha sido más lenta, están entrando en pico”, indicó.



A nivel general, según Ruiz, el país está en una reducción lenta de la pandemia, ya que ha sido la única situación de brote que se ha tenido y, por eso, no podemos hablar de rebrote.



GOLPE ECONÓMICO



Pero los temores por la pandemia y la posible aceleración de los casos en el país, no solo se dan por el lado sanitario, sino también por los efectos en la economía nacional.



Por ejemplo, de acuerdo con Anif, Colombia no debe volver a implementar cuarentenas estrictas en las principales ciudades, pues eso podría traer efectos más perjudiciales para su economía. “Podrían aumentar el desempleo, disminuir aún más el ingreso de los hogares, sumar más incertidumbre y retrasar la reactivación. Las proyecciones para final de año volverían a recortarse”.



Por parte de Fedesarrollo también se ha apuntado hacia esa dirección, al asegurar que el costo que tuvieron las cuarentenas asciende hasta unos $48 billones.



Frente a esto, ahora el miedo está en ver si, al igual que ha pasado en otras partes del mundo, los casos también se acelerarán con las reaperturas.



“Lo que estamos viendo no es una segunda ola, es una primera que no ha terminado y que se está prologando y esto se debe evitar porque a pesar de tener una alta tasa de recuperación no todas las peronas llegan allá”, dijo Álvarez.



En las últimas semanas, algunas voces han apuntado a mayores casos a finales de noviembre.



Laura Viviana Lesmes Díaz

laules@portafolio.co