Colombia mantiene su atractivo de inversión pese a la pandemia

El Gobierno colombiano anunció este martes que, a pesar de las dificultades económicas y sociales que afronta el país por la emergencia del coronavirus SARS-CoV-2, llegarán 45 nuevos proyectos de inversión extranjera que suman más de 1.477 millones de dólares y generarán cerca de 17.000 nuevos empleos.



"Estamos anunciando la llegada de 45 nuevos proyectos al país gestionados por ProColombia en los primeros cuatro meses del año y que, de acuerdo con los empresarios, estiman generar 17.000 nuevos empleos", dijo en un comunicado la presidenta de la agencia de promoción estatal ProColombia, Flavia Santoro.



Las iniciativas, que aportarán "tecnología, transferencia de tecnología y desarrollo" en las distintas regiones en donde se establecerán, "provienen de 21 países", precisó la funcionaria.



Para el Gobierno, aún en medio de los desafíos planteados por el COVID-19 en materia de transporte y comercialización, Colombia sigue siendo un país atractivo para los inversionistas, principalmente por las condiciones de "plataforma exportadora" que encuentran en la nación suramericana, así como por los incentivos tributarios y la mano de obra calificada que ofrece.



Según ProColombia, entidad encargada de promocionar las exportaciones no tradicionales, el turismo extranjero y la marca país, los 45 nuevos proyectos de inversión extranjera no minero energética fueron gestionados y captados entre enero y abril de este año.



"Los negocios siguen adelante, esa ha sido la consigna de nuestra operación que ha migrado a entornos virtuales para seguir asesorando a potenciales inversionistas y empresarios en el mundo y que hoy han materializado ese interés por Colombia", precisó Santoro.



COLOMBIA MANTIENE SU ATRACTIVO



Los proyectos, que llegarán a Bogotá y a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Tolima, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Risaralda y Magdalena, provienen de Estados Unidos, Alemania, Argentina, China, España, Reino Unido, Irlanda, Costa Rica, Panamá, Australia, Singapur, India, Israel, Guatemala, Corea del Sur, Canadá, Venezuela, Chile, Tailandia, Japón y México.



ProColombia explicó que los segmentos de la economía a los que pertenecen los proyectos son subcontratación de procesos de negocios (BPO, por su sigla en inglés) y centros de servicios compartidos (18 %), desarrollo de energías renovables (11 %), farmacéutico (8 %), software y tecnologías de la información (6 %), metalmecánica (10 %), agroindustria (3 %), fondos de inversión (5 %) y comercio minorista o retail (16 %), entre otros.



Asimismo, dijo que un 20 % de estas iniciativas son "inversiones greenfield" o de compañías que no tenían presencia previa en Colombia, y el 80 % restante corresponde a nuevas inversiones de multinacionales ya establecidas en el país.



El pasado marzo, el Gobierno colombiano informó que la inversión extranjera directa (IED) sumó 14.493 millones de dólares en 2019, la cifra más alta de los últimos seis años, y tuvo como principales protagonistas a Estados Unidos y España.



"Estados Unidos y España lideraron los flujos de inversión, concentrando el 31 % y 6 % del número de proyectos, seguidos de mercados como Suiza, México, Canadá, Chile y Alemania", afirmó en ese momento la presidenta de ProColombia.



EFE