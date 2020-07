Colombia mostró un menor deterioro económico, tras las reaperturas

El centro de estudios económicos Anif dio a conocer su más reciente comentario sobre el panorama actual de Colombia, el cual mostró un menor deterioro durante el mes de mayo, respecto a abril.



De acuerdo con Anif, si bien los resultados aún son muy negativos, se evidencia el impacto positivo de la reactivación de algunos sectores desde finales de abril, a pesar de que la velocidad de apertura ha sido muy distinta entre las principales ciudades capitales, debido a las decisiones de las autoridades locales, según la discrecionalidad aprobada por el Gobierno Nacional.



En mayo, el índice de seguimiento a la economía (ISE) se ubicó en -16,6%, mientras que en abril este indicador llegó al -20,5%, lo que significa una leve mejora, que según Anif seguirá creciendo en la medida que se abra la economía.



“En ANIF consideramos que es prudente continuar con la apertura gradual y responsable de la economía. En ese sentido, resulta favorable que la más reciente extensión del período de Aislamiento Preventivo Obligatorio (Decreto No. 990 de 2020) permita pilotos para la reactivación de actividades de alojamiento, transporte aéreo, restaurantes y gimnasios, al tiempo que mantiene las condiciones en aquellos sectores en los cuales ya se reiniciaron actividades. Solo de esta manera se evitarán nuevos deterioros de la actividad económica y, con ello, mayores pérdidas de empleo e ingresos de los hogares”, señaló el centro de estudios económicos.



Además manifestó que una vez reinicien las actividades económicas que pueden hacerlo, es fundamental que los mensajes de las autoridades locales no confundan a la ciudadanía y no se decreten nuevos cierres totales, debido a que esto genera mucha incertidumbre tanto en los hogares como en las empresas y, además, dificulta la recuperación económica, que empezó desde mayo.