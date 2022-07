Colombia: petróleo y carbón, con beneficios de corto plazo

Colombia se presenta al inversionista extranjero en este segundo semestre del año en curso como un país con oportunidades, pero también con desafíos en áreas como la transición climática.

Así lo señaló este martes el BlackRock Investment Institute, el brazo de investigación de la gestora de activos, al presentar sus pronósticos para el segundo semestre del año en curso titulado ‘De vuelta a un futuro volátil’.



“Colombia presenta al inversionistas tanto oportunidades como desafíos. Dentro de lo primero, está el posicionamiento que Colombia pueda lograr como fuente segura de suministro para el mercado de EE.UU., el principal destino de las exportaciones colombianas. En particular en industrias ligadas a manufacturas o alimentos”, planteó a Portafolio, Alex Christensen, director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock.



Christensen también fue enfático en precisar que en los desafíos ligados a la transición energética, está el camino que deban seguir industrias como petróleo y minería de carbón, “aunque las empresas que lideren el proceso de ajuste de emisiones pueden ofrecer interesante potencial de inversión en el proceso de transición que durará aún por al menos un par de décadas”.



Sobre el cambio político en el país, el ejecutivo de BlackRock, señaló que los cambios políticos, en general, forman parte de los riesgos que son propios de las inversiones.

Sin embargo, recordó que en los últimos tiempos, en la región hay registros de cambios políticos que en un principio generaron preocupación, pero que posteriormente resultaron más moderados y graduales.



“No parecieran existir condiciones observadas hoy para considerar que el reciente cambio político en Colombia no tome un camino similar”, precisó Christensen.



Un futuro volátil



El reporte del brazo de investigación de la gestora de activos contempla un escenario de segundo semestre donde tres factores serán determinantes.



El primero de ellos, llamado ‘preparándose para la volatilidad’, estima que el comportamiento inestable de los mercados va a continuar y podría volverse a presentar la volatilidad de la década de 1970.



El segundo punto, ‘viviendo con inflación’, está vinculado a la espiral inflacionaria que enfrenta el mundo y donde los bancos centrales tienen un rol vital al ajustar sus tasas de interés de una forma equilibrada.



“Los banqueros centrales tienen su trabajo muy difícil. Por un lado, tratar de frenar los niveles de inflación pero al mismo tiempo no golpear demasiado fuerte a la economía”, dijo Christensen.



El tercer escenario que se contempla desde la firma está relacionado con la transición energética y el rumbo que tomarán las economías y los inversores al respecto. “Los inversores pueden ganar exposición en la transición no solo invirtiendo en compañías consideradas ‘verdes’ sino también en aquellas firmas vinculadas con hidrocarburos con planes de transición creíbles”, citó el informe.



