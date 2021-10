A pocos meses de cumplirse los primeros seis años de ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados en la Agenda 2030 para erradicar la pobreza en el mundo, Colombia presenta un avance global de 72,1% en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.



Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el avance de Colombia es significativo, pero se debe tener en cuenta que de los 161 indicadores con los que se comprometió para medir el cumplimiento de la Agenda 2030, en el país solo se han adoptado 105. Los demás están en construcción.



Entre las acciones positivas de Colombia en estos primeros años de ejecución de los ODS se destacan dos hechos clave: el primero es que a partir del 2018 la Agenda 2030 se convirtió en una política de estado y hoy los ODS están alineados con las metas de los planes de desarrollo nacional y territoriales (departamentales y municipales).



“Hoy podemos decir que Colombia tiene su más importante instrumento de planeación de política pública alineado con cada uno de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, dijo en el informe sobre los ODS el presidente, Iván Duque.



Significa que los ODS hacen parte de la estructura institucional y de la planeación del país. Y eso lleva al segundo asunto: el presupuesto general de la nación contribuye en el 89,1% de las metas de los ODS.



Esos datos se reflejan en el Tercer Informe Voluntario sobre los avances de los ODS de diciembre del 2020, que todavía no refleja en toda su magnitud el impacto de la pandemia del covid-19 en la ejecución de las metas, pero da algunas pistas de los ODS más afectados y los frentes en los que se retrocedió en el cumplimiento del compromiso con la Agenda 2030.



Los niveles más altos de avance están en las alianzas para lograr los objetivos (100%), la vida de ecosistemas terrestres (100%), la vida submarina (99,5%) y la producción y consumo responsables (95,8%). También son altos ciudades y comunidades sostenibles (85,1%), industria, innovación e infraestructura (94,6%) y educación de calidad (86,2%).



No obstante, estos números no indican que en esos casos la tarea esté acabada o por terminar, de acuerdo con las metas propuestas. Lo que muestran, explicaron en el PNUD, es que “Colombia va en la ruta correcta”; el cumplimiento real de las metas en cada uno de los 17 ODS solo se conocerá en el 2030.



Lo que sí refleja el informe es que en “el país se ha trabajado para articular al sector privado, la sociedad, civil, la academia, la ciudadanía y el gobierno”, según señala el reporte, que se elaboró con información entregada por diversos sectores, públicos y privados.



Consumo responsable



Uno de los ODS destacados en el tercer reporte es el 12 (Producción y consumo responsables) que tiene un nivel de avance del 95,8%.



Parte de este resultado está sustentado en la decisión del gobierno de diseñar y promulgar ‘La primera Estrategia Nacional de Economía Circular en Latinoamérica’, liderada por el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que hoy tiene un pacto nacional y 16 pactos regionales suscritos por actores públicos y privados.



El objetivo de esa estrategia es posicionar a Colombia como una de las tres economías más competitivas de la región a 2030, gracias a la promoción de la innovación y la generación de valor en sistemas de producción y consumo.



La idea es optimizar, compartir, intercambiar, reciclar y regenerar materiales, agua y energía, todo de la mano con incentivos a empresas, consumidores y otros actores de las cadenas de valor para que desarrollen e implementen nuevos modelos de negocio y transformen los sistemas de producción de consumo existentes.



En desarrollo de esa estrategia, se firmó el ‘Pacto Nacional por la Economía Circular’ en 2019, que cuenta con el compromiso de 50 actores estratégicos públicos y privados. A nivel territorial ya se han suscrito 16 pactos con actores estratégicos de la cadena productiva, con la implementación de la energía circular en sus sistemas de producción y consumo.



El uso eficiente de materiales en la producción y el consumo ya empezó a mostrar resultados: según cifras del Dane citadas en el informe sobre los ODS, entre el 2015 y el 2018, la tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos aumentó de 9,4% a 11,10%. La meta al 2030 es alcanzar el 17,9%.



Con esta estrategia Colombia espera contribuir a cumplir la meta de llegar al 2030 con 30% de residuos sólidos aprovechados.



Otro factor que contribuyó al avance en el ODS 12 es la decisión de expedir el documento Conpes 4004 sobre economía circular en la gestión de los servicios de agua potable y el manejo de aguas residuales, que busca garantizar la oferta y cobertura a largo plazo y en condiciones de calidad y continuidad de los servicios de agua potable y manejo de las aguas residuales.



Y el camino para lograrlo es mejorar las capacidades institucionales y de gobernanza, implementar un modelo de economía circular y desarrollar mecanismos de gestión de la información en la prestación de estos dos servicios.



Acción por el clima



En el reporte sobre los ODS, Colombia también destaca el 13 (Acción por el clima), entre otras razones porque elaboró una hoja de ruta para el diseño y puesta en marcha de una estrategia de largo plazo para orientar al país hacia una economía de carbono neutralidad en el año 2050.



Se trata de la ‘Estrategia Acción por el Clima 2050’, que se materializó en diciembre del 2020, cuando Colombia entregó a Naciones Unidas las nuevas metas para mitigar sus emisiones de GEI y establecer su ruta de adaptación al cambio climático en cumplimiento del Acuerdo de París.



Adicional a estas acciones, entre el 2018 y el 2020, se logró una reducción acumulada de 40,9 millones de toneladas de tCO2eq (CO2 equivalente) gracias a los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio y a los esfuerzos de reducción de la deforestación.



También se atribuye a este ODS el avance que ha logrado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que para 2020 reportó una reducción de 48,74% de personas afectadas en su integridad o bienes por eventos como inundaciones o remociones en masa.