Colombia queda en deuda en el Índice Global del Talento

El Índice de Competitividad Global del Talento (GTCI) 2020 muestra que dentro de los 132 países participantes de los siete continentes, Colombia ocupó el puesto 74. Una de las razones es el acceso limitado de la población a las tecnologías de la información.



Así lo concluye el estudio realizado en conjunto por el Instituto Europeo de Administración de Empresas, el Grupo Adecco y Google. Este año se enfocó en la era de la Inteligencia Artificial (IA) y cómo esta fase de la tecnología refuerza la brecha digital.



El estudio indica que en América Latina, Colombia se ubicó en la posición nueve, con un puntaje de 39,85 por debajo de Chile (53,96), Argentina (45,33) y México (41,03). Esto de muestra que “el país aún tiene muchos aspectos en los que debe trabajar como sociedad”.



Según el GTCI, ese acceso limitado frente a las tecnologías de la información se ha puesto en evidencia con la pandemia. Igualmente, asegura que se han presentado estrategias muy débiles frente a la población migrante y poco acceso laboral a las minorías.



“Otro factor que hace que Colombia pierda puntos es el alto impacto de los pocos controles frente a la corrupción en el territorio, pues este desvío de recursos hace que el país no sea fuerte en generar inversión en planes de innovación y desarrollo (I+D), y hace que se reduzca la inversión en proyectos de impacto social y tecnológico a nivel nacional”, concluye informe.



En contraste, Suiza (81,26), Estados Unidos (79,09) y Singapur (78,48) siguen a la cabeza del estudio al encontrarse que trabajan en tres variables clave: la regulación laboral que se ocupa del trabajador y tiene en cuenta a las empresas; la inversión en formación para los colaboradores; y políticas estables de acceso a la medicina, con capacidad de cobertura y talentos preparados.



ANÁLISIS Y COYUNTURA



Además de este estudio, que muestra los retos de los países en materia de talento, Bettina Schaller, directora global de Asuntos Público del Grupo Adecco, hace un análisis sobre la realidad del empleo.



Asegura que después de muchos años, los gobiernos han visto la posibilidad y la necesidad de proteger los puestos de trabajo con medidas que responden a la crisis generada por la pandemia del coronavirus en el mundo.



“En muchos países, por ejemplo, los independientes han tenido soporte y ayuda económica”, dijo en diálogo con Portafolio.



En ese sentido, subrayó que una vez la crisis desaparezca, no se pueden volver a las estructuras existentes y se deben abrir el debate sobre distintas formas de trabajar y de contratación que hoy existen. “Hay que tener en cuenta que los países deben adoptar una categorización de los trabajadores que tiene el mercado laboral. No todos serán empleados desde su formación hasta su jubilación porque seguramente el mercado no lo va a permitir”, anotó.



Igualmente, alertó que una de las situaciones que no se ha dimensionado tiene que ver con el impacto que estos tiempos traerán a la movilidad del talento porque, definitivamente, no solo están restringidos los viajes de trabajo, sino que se dificultan las opciones de que el talento se exporte o se importe por el cierre de las fronteras a causa de las medidas sanitarias.



Además, llamó la atención en que pese a que las economías sigan hacia la reapertura, el teletrabajo seguirá y de ahí el uso de los medios digitales.



“En el Grupo Adecco pensamos que en el trabajo en el futuro seguramente será híbrido y que la gente va a seguir con el teletrabajo, pero sin perder la necesidad de encontrarse con las personas en el lugar de trabajo. Seguramente será distinto por sector y empresas”, concluyó.