Colombia regresó los mercados internacionales con bono a 40 años

Colombia ha regresado a los mercados internacionales de capitales con su bono en dólares de mayor vencimiento, a medida que busca aprovechar los bajos costos de endeudamiento e impulsar aun mas las obligaciones de deuda.



El Gobierno está vendiendo un bono a 40 años junto con al menos US$250 millones de su deuda existente con vencimiento en 2031, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque no está autorizada para hablar sobre el tema.



Aun no se conoce el volumen de la venta, pero surge en un momento en que el país está ofreciendo recomprar hasta US$7.500 millones en bonos globales en circulación con vencimiento en esta década.



"Es bueno para este año en particular porque el Gobierno necesitara menos recursos para cubrir los vencimientos si están incluidos en este canje", dijo Andrés Pardo, estratega jefe de mercado para America Latina de XP Investments en Bogota.



No obstante, la difícil situación fiscal de la nación durará años, dijo. Se espera que el déficit fiscal alcance 7,6% del producto interno bruto este año, mientras

Colombia lucha por mantener su calificación crediticia que está solo un nivel por encima de grado especulativo.



El déficit se amplió a un estimado de 8,9% en 2020. Los bonos colombianos que vencen este año tienen un capital pendiente de US$1.500 millones, según datos compilados por Bloomberg.



La oferta de bonos con vencimiento en 2061 fue emitida casi al 3,75%, a la baja frente a conversaciones iniciales de 4,15% aproximadamente, según la persona familiarizada con el asunto.



El rendimiento adicional que los inversionistas exigen para mantener los bonos del Gobierno colombiano sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. es de cerca de 215 puntos básicos, según índices de JPMorgan Chase & Co.



"Los países que buscan emitir bonos se apresuran porque los bonos del Tesoro están subiendo", dijo Klaus Spielkamp, director de ventas de renta fija de Bulltick LLC en Miami.



"Quieren asegurarse de fijar estas tasas antes de que suban". La oferta se cotizará en Luxemburgo y Taiwán, días después de que México vendiera su primer bono soberano dirigido a inversionistas taiwaneses.



La venta de US$3.000 millones de la nación de los bonos a 50 anos que cotizan en Taiwán obtuvo US$10.000 millones en pedidos, según la Secretaria de Hacienda de México.



La oferta de recompra de Colombia expiro a las 12:30 p.m. en Nueva York para las ofertas simples y a las 3 p.m. para las ofertas de reinversión, según un documento presentado a la bolsa de Luxemburgo.



Bloomberg