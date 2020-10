Colombia sacó unas 10 toneladas de oro de sus reservas en la pandemia

Durante la pandemia, el Banco de la República ha tenido que echar mano a todos los recursos a su disposición para cumplir sus objetivos en la economía nacional, y uno de ellos fue vender una gran parte de las reservas de oro del país. Tanto así que, según los datos de World Gold Council (WGC), el Emisor ha sacado en lo que va de año unas 10 toneladas de este metal precioso de sus arcas.



Los datos de la entidad indican que el año pasado por estas épocas, el banco central nacional contaba con alrededor de 19 toneladas de oro en sus reservas, las cuales descendieron a 13,8 toneladas en el primer trimestre y a 4,1 toneladas al terminar el mes de junio.



Este movimiento va en línea con un informe que publicó el Banco de la República en agosto explicando la operación, en el que afirmó que hasta mayo había vendido $1,8 billones de pesos de sus lingotes, lo que equivalía al 67% de sus tenencias en ese momento.



Y esta tendencia podría haberse mantenido durante el tercer trimestre, pues según los datos que el WGC publicó ayer, los bancos centrales del mundo en agosto se convirtieron en vendedores netos del metal precioso, algo que no ocurría desde diciembre de 2018, o desde principio de 2016 si la comparación se hace con los niveles de transacciones que se han registrado en esta ocasión.



“En agosto, los bancos centrales pasaron de compradores a vendedores netos por primera vez en año y medio, con un dato de 12,3 toneladas netas, continuando la tendencia de un ritmo de acumulación más lento en comparación con los últimos años. Aunque estos niveles no son desconocidos, la caída en agosto de 2020 es la mayor durante el último periodo”, apunta en el comunicado Krishan Gopaul, analista de WGC.



Al ser consultado al respecto, el Banco de la República, apunta que “el oro ha hecho parte de las reservas de Colombia en proporciones inferiores al 2% en los últimos años. Los criterios con los que se administra las reservas son: seguridad, liquidez y rentabilidad, en ese orden.



Para poder cumplirlos, en ciertas ocasiones se hacen recomposiciones del portafolio que implican ventas. De acuerdo con el FMI, este año la mayor parte de los países han vendido parte de sus reservas en oro y solo unos pocos han comprado”, indicaron los comentarios del Emisor.



Precisamente, las ventas del Banco de la República tuvieron lugar cuando el oro empezó a incrementar su valor en los meses de los picos de las pandemias, pues este metal es considerado como un activo refugio por los inversionistas ante la volatilidad de los mercados financieros.



LA REGIÓN, SIN CAMBIOS



Cabe apuntar que pese a que muchos países del mundo han vendido parte de sus reservas durante este año, es una tendencia que no se ha visto en manera representativa en la región, pues las principales economías de Latinoamérica han mantenido sin cambios sus reservas del metal.



Entre los ejemplos están México, con 120 toneladas y casi sin cambios desde 2011; Brasil con 67,3 toneladas, Chile con 0,2 toneladas y Perú con 34,6 toneladas, ninguno de los cuales operó durante el 2020.