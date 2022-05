Colombia se destaca con macrorrueda de filantropía en la región

Archivo particular

Medellín se convirtió en el escenario de la primera macrorrueda de filantropía de la región, en el marco de la cooperación internacional, en donde participaron invitados del sector público y privado de Europa, Asia, Africa, los Estados Unidos y América Latina





En entrevista con Portafolio, Viviana Manrique Zuluaga, directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, (APC Colombia), presentó un balance de lo que fue la jornada de reuniones, que se extenderán durante todo el mes de mayo, y de las donaciones que recibió el país por parte de entidades participantes.



Por su parte, el filántropo Bhairav Raja, director de Negocios Responsable del Grupo Empresarial Sostenible, que trabaja con industrias que incluyen petróleo, gas, metales y minería, destacó el “buen trabajo” que viene adelantando el país en materia de sostenibilidad y de la iniciativa de la macrorrueda de filantropía.



‘Cambio climático, entre los temas’



¿De qué se trató esta macrorrueda de filantropía?

Aquí no se habla de negocios, esta es una macrorrueda de cooperación no reembolsable, es decir, que son recursos que entran al país y que no se deben devolver. Desde el Gobierno del presidente Duque venimos trabajando en este tipo de iniciativas, con el fin de diversificar las fuentes de cooperación internacional, todo con el fin de atraer recursos y proyectos que sean financiados por filantropía, por organizaciones o por filántropos de manera individual.



Es de destacar que esta es la primera macrorrueda de filantropía con cooperación internacional que se realiza en el país y América Latina.



¿Cuáles fueron los puntos que se abordaron y cuántos participantes recibió la macrorrueda ?



Tuvimos aproximadamente 140 participantes de la filantropía y trabajamos en 202 iniciativa de proyectos. Además, logramos concluir 80 reuniones bilaterales, entre presenciales y virtuales, con el objetivo de trabajar tres enfoques: medioambiente (desarrollo sostenible y cambio climático); ciencia y tecnología (con innovación) y la competitividad, que busca los procesos de capacitación y formación.



¿Cuántos proyectos se cerraron?



Todavía nos falta un mes de reuniones, pero pusimos a consideración de los filántropos 202 iniciativas. Hay una receptividad alta y un interés de financiar estas tres áreas temáticas. Asimismo, recibimos la donación de un millón de dólares en medicamentos; tuvimos otra donación de un millón de dólares para la construcción de un instituto de lucha contra el cáncer.



Colombia se destaca con esta macrorrueda como pionera en el mundo en filantropía con cooperación internacional y eso es un modelo que varios países nos lo están solicitando. Queremos que esta macrorrueda sea una práctica frecuente en el país.



‘Este país, en el mapa internacional’

¿Cuáles fueron los puntos a destacar en la macrorrueda?



El principal punto fue el que mencionó el presidente Iván Duque en su intervención sobre que Colombia es la segunda nación con mayor biodiversidad en el planeta y que hay que preservar esa riqueza. Asimismo, se precisó sobre la oportunidad de trabajar en conjunto con varios actores, como es el caso de la población civil, las comunidades colombianas, el sector público y privado, todo bajo el enfoque de asumir bien el valor de la biodiversidad. Nosotros como compañía participamos en esta macrorrueda porque vinculamos en nuestros proyectos esa visión humana que tiene que beneficiar comunidades locales.



¿De qué se trató su presentación?

Yo tuve una presentación sobre cómo desenredar el concepto de sostenibilidad, que significa mucho para algunos grupos y nada para otros. Lo importante no es adoptar un diálogo para que las empresas sean sostenibles, sino que se debe trabajar en conjunto para que se involucre también a la población, a los diferentes sectores, tanto el público como el privado. Debe existir un triángulo entre planeta, pueblo y crecimiento económico.



¿Por qué la macrorrueda es un espacio importante para los gobiernos y las empresas privadas?



Esta macrorrueda fue la primera de filantrópica por parte de Colombia y es muy importante porque se pueden consolidar muchas relaciones a nivel de cooperación internacional. Muchos de los temas importantes para los gobiernos, medio ambiente, tecnología y competitividad, requieren de un espacio que permita esa discusión y que además incluya la representación de la comunidad filantrópica. Colombia está en el mapa internacional y este tipo de espacios ayudan a que se presenten muchas más oportunidades y proyectos para venir a invertir en este país.

JOHANA LORDUY